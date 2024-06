Nilufar Saberi, activista iraní: “Hay que diferenciar la religión musulmana de la ideología política totalitaria, misógina, islamista”

Nilufar Saberi es una activista iraní asociada con el movimiento “Mujer, Vida y Libertad”, un movimiento que ha ganado notoriedad en Irán y a nivel internacional en la lucha por los derechos de las mujeres y las libertades civiles en el país, y estos días se ha acercado a Extremadura, a Cáceres.

Este movimiento, surgido en gran parte como respuesta a la represión y las restricciones impuestas a las mujeres en Irán, ha llevado a cabo múltiples protestas y campañas tanto dentro como fuera del país. Los activistas de este movimiento abogan por la igualdad de género, la eliminación de las leyes opresivas contra las mujeres, y un Irán más libre y democrático.

Nilufar Saberi, como miembro de este movimiento, participa en actividades de sensibilización y protesta, buscando mejorar la situación de las mujeres y promover los derechos humanos en Irán.

¿Qué te trae a Cáceres?

Viajo casi siempre, por las ciudades de mi bella España, para concienciar sobre la situación real de Irán, y sobre todo sobre la situación de la mujer, de las minorías étnicas, religiosas, y sexuales.

Si ordenamos los países en función de su Índice de desarrollo humano, Irán se encuentra en el puesto 76 del ranking de desarrollo humano(IDH). El IDH tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Pero sabemos que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social del país divulgó un informe en el que se elevaba a un tercio de la población el porcentaje de iraníes sumidos en una pobreza extrema. ¿Dónde ha quedado la utopía de los mostazafan que prometió Jomeini?

Demasiado buen puesto me parece el puesto 76 para la realidad de lo que vive la gente. La situación del pueblo Iraní es lamentable y penosa. Es increíble lo que el ser humano puede llegar a soportar. El pueblo iraní pasa hambre, y no tiene medio para acceder a servicios de salud.

En el sur de Irán no se dispone de agua potable. Los niños y las niñas tienen que ir a por agua a kilómetros, y deben atravesar zonas de conflicto para conseguir el agua. A muchos de estos niños y niñas que les falta una mano. Esto en un Irán donde pisamos sobre petróleo, donde pisamos sobre gas y piedras preciosas.

Sobre todo en los últimos años vivimos una crisis humanitaria silenciada. El que sus estadísticas, su ministerio de trabajo y bienestar social, digan que un tercio de la población vive en pobreza extrema se queda corta. No hay ninguna estadistica fiable en la teocracia islamista. Todos y cada uno de los estudios, estadísticas, y las noticias están manipuladas en beneficio de su ideología para seguir en el poder. Son propaganda.

Jomeini no cumplió ni una sola de sus promesas, si no que cuando se le preguntaba que hacía lo contrario de lo prometido. Decía que su mentira estaba bendecida para poder llevar a la imposición del estado islamico.

A nuestros periódicos llega la noticia de que Irán es un país con mayoría de gente joven, gente que siempre ha vivido bajo el régimen de la República Islámica. ¿Cómo es posible la desobediencia civil en un estado tan represivo?

La desobediencia civil, en un estado tan represivo, se paga muy cara. La vida no es el precio más alto a pagar. Hay otros precios que hemos pagado los iraníes que son peores que la muerte.

Por ejemplo ser testigo de la tortura a tus seres queridos. O que te traten con medicación psicótica y que nunca más vuelvas a ser tú, y te devuelven a la sociedad como un vegetal. Basta con leer el informe de Amnistía Internacional.

Los iraníes nos enfrentamos a la teocracia islamista en iran y fuera de iran hasta lograr arrancar a nuestro paise de las garras

Una cosa que quiero resaltar es que estos jovenes que han crecido sufriendo la teocracia islamista, durante toda su vida, no se dejan engañar por la propaganda del estado fascista.

Las cifras de desempleo entre los menores de 30 años, que suman el 60 % de la población, alcanza el 50 % para las mujeres y el 25 % para los hombres. Sabemos que el salario no alcanza para independizarse, pero en el caso de las mujeres ¿Qué esperanza les queda?

Esto es una situación realmente sorprendente en cualquier otro país, ya que el porcentaje de mujeres con estudios superiores en Irán es más alto entre las mujeres, hay carreras donde el porcentaje es de 70% de mujeres. Incluso hay politicas de discriminación positiva hacia los hombres para que cursen estudios superiores. Pero una vez en el mercado laboral, las mujeres que trabajan son entre el 12 y un 15% del mercado laboral y son mujeres bien preparadas.

Se supone que a las mujeres no hay que maltratarlas como maltrata occidente a sus mujeres haciéndolas trabajar fuera y dentro de la casa. La mujer iraní debe dedicarse a su misión sagrada de la maternidad y el cuidado de la familia. Y no podemos quitarle tiempo a nuestra misión sagrada y no podemos quitarle tiempo a una cuestión superflua como es nuestro desarrollo personal, académico y laboral. De tal manera que no se nos dan puestos de responsabilidad que tengan horarios incompatibles con ser buena madre y esposa.

Según la ley, si un marido manifiesta que las obligaciones laborales de su mujer contradicen el bienestar y la honorabilidad, la mujer pierde su trabajo.

¿Cómo lo hacen las mujeres en Irán? Pues como hacemos todo lo demás.El hecho de que la mayoría de estudiantes en estudios superiores sean mujeres, es un indicador de que nuestros tutores legales, nuestros dueños por ley, apoyan nuestra lucha. Las leyes les permiten mantenernos entre cuatro paredes, pero no lo hacen. Obviamente si eso no sucede es porque los hombres no están de acuerdo con esas leyes.

También sabemos que Irán es uno de los países que más sufre la llamada “Fuga de cerebros” ¿Cómo consigue la gente salir del país? ¿Y las mujeres?

Cada vez están endureciendo más la salida de los jóvenes y sobre todo de gente con estudios superiores. Les exigen unos depósitos económicos muy altos. les han subido las tasas académicas para que puedan conseguir la documentación exigida por otras universidades del mundo.

La inmensa mayoría de las mujeres tenemos el apoyo de nuestros tutores varones y eso nos da la ventaja de poder salir, porque ellos podrían obligarnos a permanecer, pero nos dan la necesaria autorización. Esa ventaja no la tienen, por ejemplo, nuestras hermanas afganas.

Segun el Informe de Amnistía Internacional sobre tortura a menores, de marzo de 2023[1] el concepto de minoría de edad en Irán es de 9 años para las mujeres y 15 años para los varones, lo que se correlaciona con la edad penal. ¿Existen datos sobre los matrimonios forzados de estas “adultas” de 9 años?

No es por gusto que cumplen los mandatos de la teocracia islamista, la inmensa mayoria que casa a sus hijas, a sus niñas, es por pura supervivencia. Es una manera de poder dar de comer primero a la niña y también al resto de la familia.

En Irán comer tres veces al día es un privilegio, incluso tener agua potable es un privilegio en Irán y nadie puede llamarnos islamófobos.

En la teocracia islamista de Irán la gente vende organos para poder sobrevivir. Vende hijas, vende hijos para poder sobrevivir. Es una realidad realmente alarmante que el mundo no quiere escuchar.

Háblanos de Mahsa Amini y la revolución feminista mixta

Fue una niña kurda de 22 años, que estaba de visita con su familia en Teherán, saliendo de las escaleras del metro la intercepta la policía de la moral y la virtud. Le dicen que no está cumpliendo con el código de vestimenta obligatorio, ya que se le veía parte del pelo. La detiene y kle piden que suba al furgón para llevarla a recibir unas clases sobre cómo ser buena musulmana. Ella estaba con su hermano menor y ambos se echan a llorar pidiendo que no los separen, que solo están de paso en la ciudad. la policia de la moral y la virtud les asegura que no pasa nada, que solo va a recibir unas clases y después va a regresar.

Dentro del furgón recibe unos golpes tan fuertes en la mandíbula y en el cráneo que le provocan un derrame cerebral. Cuando llega a las dependencias islamistas de la guardia revolucionaria, la guardia islamista de la revolución que no es guardia revolucionaria es guardia para salvaguardar al líder supremo y la revolución islamista, que es distinto. Cuando llega a esas dependencias empieza a quejarse de un dolor de cabeza muy fuerte y nadie le hace caso, le dicen “menos teatro, siéntate que ya te tocará el turno”.

En estos centros, en el mejor de los casos, hacen rellenar a las jóvenes un documento de que se arrepienten de su conducta indecorosa y anti islámica y que se comprometen a no reincidir y a ser buenas musulmanas. En el mejor de los casos les dan una charla sobre cómo ser una buena musulmana, y en el peor no salen vivas.

Mahsa se seguia quejando de fuertes dolores de cabeza y mareo, pero nadie le hacía caso. Cuando había pasado una hora y media cayó redonda al suelo, y la llevaron al hospital. Una vez ingresa ya está en coma, y permanece en como tres días, hasta que definitivamente se produce la muerte.

Es gracias a dos periodistas iraníes Eloé y Nilufar que dan a conocer al pueblo iraní el hecho, que no es aislado, pero en este caso y aún no sabemos la razón, el caso de Mahsa Amini creó una reacción en las multitudes. Tal vez porque no era activista, tal vez porque era simplemente una más, podría haber sido cualquiera de las millones de jóvenes iraníes. La gente se identifico con ella. Durante el tiempo que estuvo en el hospital, la gente estaba allí para saber de su estado y cuando murió, allí nació el brote de la lucha por la igualdad en la teocracia islamista de Irán. Su asesinato fue el detonante para la revolución mujer-vida-libertad la primera revolución feminista de la historia de la humanidad tan necesaria en el mundo entero donde mujeres y hombres juntas, juntos salimos a la calle hombro con hombro gritando y luchando por el poder de la humanidad, por la igualdad, por la democracia y las libertades. Solamente un pueblo que haya vivido casi medio siglo en una pesadilla, en un infierno terrenal islamista puede llegar a comprender en sus carnes, en sus huesos, lo que es, a lo que conlleva la discriminación de la mitad de la población y esto no puede traer bienestar absolutamente para nadie.

Este convencimiento profundo al que hemos llegado como pueblo, al que han llegado nuestros varones, es muy importante. Sin necesidad de que además todos los varones del mundo pasen por ello, se lo transmitimos y lo llevamos a todas partes. Necesitamos que los pueblos del mundo cuanto antes abracen esta revolución tan necesaria, esta evolución del feminismo que engloba a los varones también.

Crees que España, con todas sus leyes para promover la igualdad, ha conseguido que los hombres entiendan que el feminismo no es su enemigo.

Obviamente que no. Obviamente que falta mucho por hacer. Tal vez las leyes han ido mucho más rápido de lo que la sociedad es capaz de asimilar y de allí que haya producido el efecto rebote.

De allí que hasta las mujeres feministas, que están haciendo política en nombre del feminismo, que no tiene que ver con el feminismo.

El feminismo nació por y para las mujeres. Y por los derechos de las mujeres, por nuestra defensa. Las feministas siempre hemos sido solidarias con todas y cada una de las luchas justas. Somos bastante humanas, bastante solidarias. Pero de allí abandonar a las mujeres para ocuparnos de otras luchas justas todas, pero de interés general, hacemos que el feminismo en España, que esté perdiendo sentido, que esté perdiendo autenticidad, que se esté convirtiendo en algo extraño e irreconocible. Y creo que en España es más necesario en estos momentos que a lo mejor en otros, sumarse a esta revolución Mujer, Vida, Libertad, donde incluye absolutamente a toda la población, pero su primer lema es Mujer. Donde no haya igualdad no habrá bienestar. Donde no hay igualdad no habrá paz. Y esto lo sabemos bien. La salud de una sociedad se mide por la situación de las mujeres de esta sociedad. Y no podemos abandonar a las mujeres para dedicarnos a otras causas, y seguir llamándonos feministas.

Gracias por charlar con nosotras y por venir hasta aquí para concienciarnos.

Mis agradecimientos a este medio que nos da voz, de verdad, que es la mayor ayuda que necesitamos ahora. Los medios de comunicación valientes, que vayan contra la corriente, que hablen de la situación real del pueblo iraní y que se atrevan a llamar a las cosas por su nombre. Es muy importante que sepamos diferenciar lo que es la religión musulmana, de la ideología política totalitaria, misógina, islamista, no hay que poner todo en el mismo saco y que por ello, por temor a fomentar la islamofobia en España, nos abandonen.

Millones de mujeres en Irán, en Afganistán, en Arabia Saudí, en decenas de países de mayoría musulmana, en mayor o menor grado, siguen siendo propiedad de sus tutores varones, por eso, por darnos voz. Gracias.