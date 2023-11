Los diputados extremeños del PSOE denuncian “insultos” y “acoso” por su 'sí' a la investidura

Los diputados socialistas en el Congreso por las provincias de Cáceres y Badajoz han denunciado que les están “señalando, insultando y acosando” ante el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero han asegurado que no tienen “miedo” y los cuatro votarán “un sí como el Teatro Romano de Mérida de grande”, lo que harán “plenamente convencidos y por patriotismo”.

“Nosotros también tenemos familias. Además, en mí se dan circunstancias distintas, que no veo. Cuidado porque si algo me pasa o a alguno de mis compañeros, sabemos quiénes son los responsables, aquellos que no están señalando, diciendo que vendemos España como traidores”, ha aseverado Begoña García Bernal que ha comparecido en rueda de prensa junto al también diputado Juan Antonio González.

La representante de Extremadura en la Cámara Baja ha indicado que respetan el derecho a manifestarse cuando esto se produce de forma pacífica pero no van a tolerar “el quebrantamiento a las Casas del Pueblo de Cáceres, Badajoz o cualquier municipio”, así como que “se insulte y amenace” a los cargos públicos y militantes del PSOE que mayoritariamente dieron un sí al pacto entre PSOE y Sumar.

En las movilizaciones de este domingo, ha continuado, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo volvió a decir que debe gobernar quien gana las elecciones: “que se lo diga a María Guardiola que no ganó las elecciones y metió a la ultraderecha en las instituciones”. La diputada ha recordado que en ese momento el PSOE “no incitó a ir a las sedes de PP” porque ese gobierno, que no les gustó nada, es “legítimo” y ha indicado que nunca se verá a miembros socialistas “insultar a ningún diputado del PP e incluso de Vox”.

“Pongo mi cara frente a la derecha y la ultraderecha, no nos van a amedrentar, no tenemos miedo. Somos conscientes y estamos orgullosos de ser socialistas”, ha incidido García Bernal, quien ha subrayado que van votar “sí a un gobierno de Pedro Sánchez, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la Seguridad Social, a la sanidad pública”, un gobierno con el que Extremadura ha recibido las “máximas inversiones” en los últimos años.

“Un 'sí' como el Teatro Romano de Mérida”

En este mismo sentido, Juan Antonio González ha remarcado que los cuatro diputados y diputadas socialistas extremeños van a votar “un sí como el Teatro Romano de Mérida de grande”, “plenamente convencidos y por patriotismo”, un concepto que en las últimas semanas se está “manoseando”.

“Me enorgullece mi bandera y mi himno pero ser patriota es subirle la pensión a nuestros padres y madres que trabajaron duramente, seguir avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, apostar por la educación pública de calidad y por una sanidad pública universal y gratuita”, ha dicho.

Votarán sí igualmente “por mejores y más inversiones en Extremadura”, que va a recibir 300 millones de euros para una inversión estratégica en Navalmoral de la Mata, que “va a cambiar el PIB”, así como inversiones para la mina de litio de Cáceres y para la fábrica de condensadores de Badajoz, y todo eso “lo está provocando el gobierno socialista de Pedro Sánchez”.

“Tenemos mil y una razones para votar sí a la investidura, por el bien de España y de Extremadura”, ha declarado el diputado, quien ha recordado que, como ocurrió en Extremadura, en un sistema parlamentario gobierna el que es capaz de reunir una mayoría suficiente y Sánchez ha logrado no solo esto sino poner de acuerdo a todos los partidos políticos con representación en el Congreso, salvo la derecha y la extrema derecha.

En su opinión, que el PSOE vaya a gobernar se debe, entre otras cosas, a María Guardiola, cuya “mala gestión, hipocresía y cinismo ante la opinión pública” hizo que “la gente de izquierda de este país reaccionara” y fuera capaz de parar “el golpe de la derecha”: muchas gracias, María, contigo empezó todo“.

Además, considera que es un “auténtico escándalo” que cuando la oposición pregunta al Gobierno regional sobre cosas de Extremadura, este “siempre le echa las culpas al Gobierno de Pedro Sánchez”, algo que, a su juicio, “se va a acentuar a partir de la investidura, lo que se llama ”deslealtad al gobierno democrático y a España“. Ante esto, los diputados socialistas autonómicos y nacionales intentarán descubrir esas ”mentiras“ y seguirán reivindicando mejoras para Extremadura.

A preguntas de los medios, se ha mostrado convencido de que ningún compañero del PSOE romperá la disciplina de voto en la investidura. También cuestionado por los medios ha alabado la “posición de neutralidad que está tomando el jefe del Estado”, que está actuando de manera “encomiable”, cuando hay “un discurso muy peligroso de ciertos sectores de la derecha y la ultraderecha que está diciendo que rey debe intervenir”, algo que no puede hacer de acuerdo a la Constitución.