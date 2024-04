Billie Eilish dará dos conciertos en Barcelona en su única parada en España de su próxima gira

Billie Eilish ha anunciado este lunes su gira mundial Hit Me Hard and Soft: The Tour!, con la que visitará el Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 y el 15 de junio de 2025. Será la única parada que haga en España, donde no actúa desde que en 2019 visitara tanto la ciudad condal como Madrid. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 3 de mayo a partir de las 11 de la mañana, a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Según informa la promotora, habrá preventa a partir del jueves día 3, también a partir de las 11h. El número de boletos que podrán adquirirse por persona será de cuatro. Los precios oscilarán entre los 65 euros (para la grada de 5ª categoría) y los 125 euros, para quienes disfrutar del espectáculo desde la pista.

Eilish arrancará la gira el 29 de septiembre de 2023 en Québec (Canadá) y recorrerá Estados Unidos, Australia y Europa hasta finalizar el 27 de julio de 2025 en Dublín. En ella presentará su nuevo álbum, Hit me hard and soft, que verá la luz el 17 de mayo. “Es muy loco estar escribiendo esto ahora mismo. Estoy nerviosa y emocionada. No hay singles, quiero dároslo todo a la vez”, anunció en sus redes sociales a principios de mes.

“Finneas y yo no podemos estar más orgullos de este disco, de verdad, y no podemos esperar a que lo oigáis. Os queremos, os queremos, os queremos”, expuso citando a su hermano y productor, Finneas O'Connell. El elepé será su tercer disco, tras When we all fall asleep, where do we go? (2019) y Happier than ever (2021).

La artista se alzó el pasado mes de marzo el Oscar a Mejor canción original por What was I made for?, de la banda sonora de Barbie. Su segunda estatuilla tras la que obtuvo en 2022 por No Time To Die, perteneciente a la película homónima protagonizada por Daniel Craig. El tema del filme de Greta Gerwig le valió igualmente para alzarse con el Grammy a Mejor canción del año 2024. La cantante se suma a la lista de artistas internacionales que actuarán en España próximamente como Taylor Swift, Karol G y Olivia Rodrigo.