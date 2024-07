Guardiola hace purga y se cobra la salida de dos altos cargos de Vox del Gobierno extremeño tras la ruptura del pacto

Vox sale de la estructura de gobierno de la Junta de Extremadura después de la ruptura de los pactos autonómicos con el PP y de la decisión de permanecer en el Ejecutivo del que fue el único consejero del partido de extrema derecha en la región, Ignacio Higuero. Su intención, según explicó el viernes cuando anunció que seguiría en el cargo y se daría de baja de Vox por estar en contra de la orden de Santiago Abascal y ser una persona “honesta y que va de frente”, era seguir contando con su equipo en la consejería de Gestión Rural y Mundo Rural, pero el consejo de gobierno de este martes ha aprobado el cese de la secretaria general y del director general de toros, vinculados a Vox.

En concreto, se trata de Amparo Gómez-Landero Guijarro, que era la secretaria general y en 2019 formó parte de la candidatura de Vox al Ayuntamiento de Badajoz como número 2. Se quedó fuera de la corporación municipal y ese mismo año formó parte de la candidatura de esa formación a las elecciones generales por la provincia pacense. Ocupó el puesto cinco en una lista liderada por Víctor Sánchez del Real y tampoco logró su escaño. Tras las elecciones autonómicas de 2023, la consejera elegida por Vox para dirigir la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, Camino Limia, la nombró secretaria general y siguió en el puesto tras la dimisión de Limia y el nombramiento de Higuero el pasado septiembre.

La nueva secretaria general de la consejería que se encarga de los regadíos, la caza, los toros y los incendios forestales es Isabel Gutiérrez de la Barreda Mena, según ha dado a conocer la Junta de Extremadura en un comunicado.

El consejo de gobierno también ha cesado al director general de Tauromaquia, José María Sánchez Cordero. Este movimiento se barajaba tras la ruptura de PP y Vox en Extremadura, ya que Sánchez Cordero había amenazado en la Asamblea con que su partido no aprobaría los presupuestos de Guardiola para 2025 si estos no incorporaban la financiación del regadío de Tierra de Barros, un desembolso que la Administración extremeña no puede asumir en solitario, según la presidenta.

El ya ex director general también estuvo en el foco de las críticas del PSOE por una presunta incompatibilidad al aparecer en el registro mercantil ,como administrador de una empresa en activo, que se dedica al asesoramiento, la preparación de documentación técnica y la consultoría urbanística e inmobiliaria. Los socialistas también denunciaron la ocultación de información en su declaración de bienes.

Sánchez Cordero ha sido sustituido por Yohana Balas Rodríguez, actual concejala del PP en el Ayuntamiento de Mérida.

Continúan en el cargo los otros dos cargos de esta consejería, el director General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero Pascual; y José Antonio Bayón Carvajal, responsable de Prevención y Extinción de Incendios.