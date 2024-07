El único consejero de Vox en Extremadura desobedece a Abascal y se queda en el Gobierno de Guardiola

Esquirol de Vox en Extremadura. El hasta ahora consejero de Vox en el Gobierno de María Guardiola, Ignacio Higuero, da un portazo a su partido y decide seguir en la Junta. “Me llamabais el consejero de Vox y ahora soy el consejero de la Junta de Extremadura”, ha dicho Higuero a los medios de comunicación en una comparecencia junto a la presidenta, que ha anunciado que el PP seguirá en solitario.

Higuero ha señalado que se lo ha comunicado a Vox esta mañana porque la decisión de Santiago Abascal de abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que la extrema derecha participaba “ni la comparto ni la puedo defender”. Por ello se dará de baja la semana que viene del partido, al que se afilió en septiembre pasado cuando fue nombrado consejero de la Junta. Vox “ha cambiado las reglas del juego a mitad del partido”, ha dicho, y en contraposición a esta postura, Higuero se ha descrito como una persona “honrada y que va de frente”.

El consejero no ha querido desvelar la conversación que ha mantenido con Vox pero el dirigente del partido Jorge Buxadé ha cargado contra él en el programa La Hora de la 1. “Era una posibilidad que algunos de los consejeros podían quedarse pegados al sillón y no defender los valores de Vox. Nuestra decisión es salir de los gobiernos. Entiendo que se quede. Desde el punto de vista personal lo podemos entender, aunque no desde el político”.

De esta forma, Guardiola se aventura a tres años de legislatura en los que tendrá que buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante sus propuestas porque la del PP no fue la lista más votada en las elecciones de hace un año, aunque ella y su partido parecen obviarlo: “Vamos a tender puentes y a tender la mano al PSOE, como segunda fuerza parlamentaria, y a Unidas por Extremadura”, ha señalado cuando lo cierto es que los socialistas fueron los que más apoyos obtuvieron en las elecciones autonómicas de 2023 (6.276 papeletas más), aunque empataron con el PP con 28 escaños.

Por ello, el acuerdo de gobierno con la extrema derecha ha sido necesario para el PP, que ahora, después de la ruptura, vuelve a emplear un tono frío y a marcar distancias con los que hasta el jueves eran sus socios. Tanto es así, que la presidenta ha dado por cancelado todo lo recogido en ese pacto, del que ha dicho que fue el mejor que se firmó con Vox en España, incluidos algunos acuerdos que ya están en marcha, como la ampliación del número de miembros de la Mesa de la Asamblea para dar cabida a Vox, que se quedó fuera al inicio de la legislatura por las dificultades para cerrar el pacto.

Guardiola y la extrema derecha también acordaron que el senador por designación autonómica correspondería a un diputado de Vox, en concreto al líder de esa formación en la región, Ángel Pelayo Gordillo.