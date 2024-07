Vox sale de todos los gobiernos autonómicos y retira su apoyo al PP

La dirección de Vox, presidida por Santiago Abascal, ha decidido solemnizar este jueves la ruptura de los pactos de gobierno suscritos con el PP una vez que ha comprobado que sus socios han aceptado acoger en esos territorios un cupo de inmigrantes menores no acompañados, una medida que el partido de extrema derecha rechaza de plano. Vox a partir de ahora tampoco dará apoyo parlamentario a los gobiernos del PP y sus cargos irán dimitiendo a lo largo de los próximos días.

Abascal ha comenzado su comparecencia diciendo que la de hoy es “una de las decisiones más importantes de la historia política de Vox”, y ha lanzado duras críticas contra Alberto Núñez Feijóo por sus pactos con “el autócrata”, en referencia a sus acuerdos con Pedro Sánchez. “Nadie ha votado a Vox, y me atrevería a decir que tampoco al PP, para que continúe la invasión de la inmigración ilegal y de 'menas'”, ha dicho. “Hemos cedido muchas veces para salvarguardar esos gobiernos pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo”, se ha quejado.

En su declaración institucional, sin preguntas, el líder de extrema derecha ha sentenciado que por todo ello “el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha constatado que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo”, y “acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia”.

“Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente, igual que en el resto de España”, ha concluido Abascal en su comparecencia en la que ha estado rodeado de los miembros de la dirección nacional.

Abascal ha seguido cargando contra el líder del PP: “El señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de 'menas' ilegales y lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España -Vox- eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación”, ha añadido.

Abascal ha retrasado su comparecencia más de una hora y media debido al fuerte debate interno que se ha suscitado durante la reunión, que se inició a las 6,30 de la tarde en la sede de la formación de extrema derecha. Aunque no han faltado las dudas y las preguntas de qué va a pasar a partir de ahora, la decisión ha sido respaldada al final por toda la Ejecutiva.

Pese a ese aparente cierre de filas, ahora está por ver si la drástica decisión de Abascal no desata una nueva crisis interna en el partido a corto o medio plazo. En algunos parlamentos regionales esta misma mañana se palpaba el malestar de algunos consejeros que al dejar sus cargos no cuentan con otros ingresos dado que el régimen de incompatibilidades en Vox es estricto. En conversaciones informales con los periodistas la mayoría confesaba que estaban contentos gobernando con el PP.

Otra de las posibilidades que ahora planea en el ambiente es si alguno de los barones del PP que van a dejar de gobernar con Vox decidirá adelantar las elecciones en sus autonomías.

Abascal: “No podría salir a la calle si no mantengo mi palabra”

Esta misma mañana, a su llegada al Pleno del Congreso, Abascal ratificaba su decisión de romper esos acuerdos: “Yo no podría salir esta noche a la calle si no mantengo mi palabra. Y si yo no puedo salir a la calle dejaría de ser presidente de Vox”, sentenció. Fuentes del partido de extrema derecha lamentan la decisión del líder pero insisten en que el PP “no les ha dejado otra salida”.

El enfado en la dirección de Vox con Feijóo, no obstante, es compartido por todos ya que consideran que ha estado “estafando” a sus electores: “El PP ha pactado tribunales con el PSOE, ha llegado a acuerdos en Bruselas y en CCAA, y ahora han dinamitado los pactos de gobierno, acogiendo voluntariamente a 400 menas”, ha lamentado Abascal. “Para estafar, saquear, y poner en peligro a los españoles, que no cuenten con nosotros”, ha remachado también estos días una y otra vez.

Los primeros en escenificar el divorcio fueron los dos consejeros de Vox en la Región de Murcia, el vicepresidente José Ángel Antelo y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, que este jueves decidían dar plantón al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, del PP, y no acudían a la reunión del Consejo de Gobierno, según adelantó la Cadena SER y pudo confirmar elDiario.es. Se trata del primer movimiento de la formación de extrema derecha tras amenazar a los de Feijóo con romper los acuerdos si pactaban con el PSOE el reparto de menores migrantes.

En Aragón también los dos miembros de Vox del Gobierno autonómico, el vicepresidente, Alejandro Nolasco, y el consejero de Agricultura, Ángel Samper, decidían cancelar los actos oficiales que tenían programados para este jueves.

En Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, advirtió el miércoles que él estaba dispuesto a dimitir antes que “perder el honor”. Además de él, forman parte de ese Ejecutivo Mariano Veganzones Díez, consejero de Industria, Comercio y Empleo; Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Gonzalo Santonja, titular de Cultura, Turismo y Deporte.

Todos los llamamientos del PP para que Vox no materializara sus amenazas han sido infructuosos. El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, desvelaba este jueves por la mañana que hasta ese momento “nadie de la dirección de Vox se había puesto en contacto con la dirección del PP” para hablar del futuro de los pactos tras la conferencia sectorial de Juventud e Infancia celebrada ayer para bordar también la reforma de la ley de Extranjería. “Vox tendrá que decidir qué quiere ser, si un partido de gobierno o un partido para protestar”, señaló Bendodo en declaraciones a los medios en el Congreso. Además, se mostró “orgulloso” de la decisión unánime de los presidentes autonómicos de su partido para seguir acogiendo a menores no acompañados, a pesar de que el PP ha bloqueado el reparto de miles esos niños acogidos en Canarias y no ha desvelado aún si apoyará la reforma de la ley para hacer vinculantes los acuerdos que se pacten en las conferencia sectoriales.