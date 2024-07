Abascal retira también su apoyo al Govern balear PP, del que Vox no formaba parte

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido retira su apoyo al Govern balear del PP tras aceptar la formación de Alberto Núñez Feijóo el reparto de menores migrantes no acompañados -10 llegarán al archipiélago-. Abascal ha afirmado este jueves por la tarde que la dirección de Vox ha aprobado “retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia”. Según Abascal, “Vox pasará” a una “oposición tan leal como contundente” en estos territorios.

La extrema derecha no formaba parte del Ejecutivo de Marga Prohens (PP), pero permitía a los conservadores gobernar en las Islas gracias a un acuerdo programático de 110 medidas que pactaron hace un año. El acuerdo permitía investir a Prohens como presidenta a cambio de la participación de Vox en los consells insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de dichas medidas programáticas. Además, siguiendo con el reparto de poderes fruto de este pacto, el polémico presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, es de Vox.

En base a este documento, PP y Vox han aprobado varias medidas polémicas en este año de legislatura, como el plan para eliminar la inmersión lingüística en catalán en la escuela -aunque al final ha sido un fracaso-, una reforma fiscal que beneficia a las grandes fortunas, la posibilidad de que los menores de edad puedan asistir a las corridas de toros o la eliminación de las subvenciones a patronales y sindicatos.

Los diputados de Vox en Balears son fundamentales para que el PP pueda aprobar leyes en el Parlament: la mayoría absoluta se sitúa en los 30 escaños y el PP tan sólo tiene 25. Si se suma el voto de Sa Unió (coalición de derechas insular), los conservadores pasan a tener 26. El resto de parlamentarios son de izquierdas o de Vox, aunque el grupo parlamentario de Vox se ha visto mermado en los últimos meses por disputas internas. Fuentes del partido en las Islas habían adelantado que se remitirían a lo que dijese el líder nacional esta tarde.

Marga Prohens comentaba hace unas horas que estaba a la “expectativa” de la decisión que tomase Vox, pero que no entendía que en las Islas “se rompiera ningún acuerdo”. La presidenta balear aseguraba que, por el momento, no había recibido ninguna llamada de Vox a nivel autonómico. “Nosotros no estamos incumpliendo el programa de gobernabilidad que tenemos con Vox”, defendió. Desde el Ejecutivo autonómico no se ha hecho ninguna valoración tras el anuncio de Abascal y han preferido remitirse a las declaraciones que puedan hacerse mañana viernes, informa Europa Press.