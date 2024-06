El PP rechaza los votos socialistas y blinda al ultra Le Senne en la presidencia del Parlament balear

El PP ha rechazado el ofrecimiento de la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, de votar a favor del nombramiento de un nuevo presidente del Parlament balear a cambio de apartar al actual máximo responsable del la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), quien el martes de la pasada semana arrancó y desgarró una fotografía de la activista republicada fusilada por el franquismo Aurora Picornell en pleno debate de la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Los populares continúan así blindando a Le Senne como segunda autoridad de Balears a pesar de la controversia generada por su comportamiento y las numerosas peticiones de dimisión efectuadas desde el Gobierno central, la oposición en las islas y las asociaciones de memoria histórica.

“Ni el Partido Socialista ni la señora Armengol tienen ninguna credibilidad a la hora de ofrecer sus votos al Partido Popular”, ha señalado el portavoz parlamentario popular, Sebastià Sagreras, tras conocer la propuesta de Armengol. “Cada vez que el PSIB ha empleado sus votos ha sido para beneficiar a Vox y me atrevo a decir que se retroalimentan”, ha incidido.

Cabe recordar que fue el propio PP el que, el 20 de junio de 2023, aupó a Le Senne a la presidencia del Parlament. A cambio de esta y otras numerosas cesiones, los populares se garantizaron poder formar gobierno en solitario, subordinados al apoyo externo de Vox para poder sacar adelante sus iniciativas. Así sucedió, por ejemplo, con la aprobación de los presupuestos autonómicos de este año: los conservadores no dudaron en claudicar ante las exigencias de la extrema derecha. No en vano, la diputada de Vox Idoia Ribas llegó a afirmar en ese momento que su partido “sólo se arrodilla ante Dios”, dejando claro que los votos de los parlamentarios de esta formación son fundamentales para impulsar los acuerdos de investidura alcanzados con el PP.

Armengol ha reunido este lunes de forma urgente a la Comisión Ejecutiva Permanente del partido, donde ha puesto a disposición de la presidenta del PP balear, Marga Prohens, los votos del Grupo Parlamentario Socialista para echar Le Senne y elegir un nuevo presidente o presidenta de la cámara del PP. “Los hechos ocurridos la semana pasada por el presidente Le Senne en el Parlament de las Illes Balears, en contra del respeto democrático, de las víctimas del franquismo, de la tolerancia y de nuestra democracia, hace que el Partido Socialista haya tomado una decisión firme ante un momento absolutamente extraordinario”, ha defendido.

El PP, sin embargo, ha declinado el ofrecimiento apelando, en boca de Sagreras, a una ausencia de credibilidad por parte de los socialistas. En este sentido, ha manifestado que, durante la investidura de Marga Prohens, el PSIB “se negó” a abstenerse “aunque sumaban más que el resto de la izquierda junta y no había ninguna mayoría alternativa”.

Se ha referido, asimismo, a la votación del techo de gasto de los presupuestos de 2024, sacada adelante por los dos socios de gobierno tras semanas de duro enfrentamiento, que “el PSOE de Armengol se comprometió a apoyar si el PP no daba apoyo al calendario inicial de la implantación de la libre elección de lengua que proponía Vox y, cuando el PP no dio apoyo a ese calendario, el señor Negueruela, portavoz del grupo socialista, llamó a todos los partidos de la izquierda para que votasen en contra el techo de gasto”.

Respecto a la actitud de Le Senne al arrancar y romper el retrato de Picornell, Sagreras ha recordado que el PP ya ha condenado lo ocurrido “de forma contundente”. El portavoz ha insistido en este sentido en que desde las filas populares reclaman “a todos los grupos hacer una profunda reflexión para rebajar la tensión y la crispación frente a un clima irrespirable en el Parlament, no desde el martes, sino en las últimas semanas”. Y, en particular, el parlamentario ha solicitado a Armengol que, como secretaria general del PSIB, “reflexione también y no contribuya a esta crispación”.

Sagreras ha aprovechado para instarle a que “reflexione sobre otros temas que también son importantes”, como su “idoneidad” como presidenta del Congreso “ante la ramificación del caso Koldo en Balears”, o sobre “el mensaje que envía a la ciudadanía una Ley de Amnistía que rompe la separación de poderes en el Estado de derecho para beneficiar a personas procesadas incluso por delitos de corrupción”. Finalmente, le ha afeado “el pacto del Partido Socialista con un partido como Bildu”, y la permanencia en el Gobierno de “un ministro que insulta en las redes a los ciudadanos”, en alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Con todo, el Grupo Parlamentario Socialista continuará pidiendo la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament para que se pueda tramitar la petición de remoción de Le Senne y ésta se pueda debatir y votar en un plenario extraordinario.

El pasado miércoles, los grupos parlamentarios de la oposición (PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca) registraron un escrito de remoción conjunto en el que exigen la dimisión de Le Senne “por negligencia notoria y grave” en el ejercicio de sus funciones, amparándose para ello en lo establecido en el artículo 39.d) del Reglamento del Parlament, cuya aplicación “inmediata” reclaman. Del mismo modo, piden la convocatoria de una sesión plenaria extraordinaria para el debate y votación de esta cuestión dentro del presente período de sesiones.