El PP rebutja els vots socialistes i blinda a l'ultra Le Senne en la presidència del Parlament balear

El PP ha rebutjat l'oferiment de la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, de votar a favor del nomenament d'un nou president del Parlament balear a canvi d'apartar l'actual màxim responsable de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), qui dimarts de la setmana passada va arrencar i va esquinçar una fotografia de l'activista republicada afusellada pel franquisme Aurora Picornell en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica. Els populars continuen així blindant Le Senne com a segona autoritat de Balears malgrat la controvèrsia generada pel seu comportament i les nombroses peticions de dimissió efectuades des del Govern central, l'oposició a les illes i les associacions de memòria històrica.

“Ni el Partit Socialista ni la senyora Armengol no tenen cap credibilitat a l'hora d'oferir els seus vots al Partit Popular”, ha assenyalat el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras, després de conèixer la proposta d'Armengol. “Cada vegada que el PSIB ha emprat els seus vots ha estat per beneficiar Vox i m'atreveixo a dir que es retroalimenten”, ha incidit.

Cal recordar que va ser el mateix PP el que, el 20 de juny del 2023, va fer pujar Le Senne a la presidència del Parlament. A canvi d'aquesta i d'altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox per poder tirar endavant les seves iniciatives. Així va passar, per exemple, amb l'aprovació dels pressupostos autonòmics d'aquest any: els conservadors no van dubtar a claudicar davant de les exigències de l'extrema dreta. No en va, la diputada de Vox Idoia Ribas va arribar a afirmar que el partit “només s'agenolla davant Déu”, deixant clar que els vots dels parlamentaris d'aquesta formació són fonamentals per impulsar els acords d'investidura aconseguits amb el PP.

Armengol ha reunit aquest dilluns de forma urgent a la Comissió Executiva Permanent del partit, on ha posat a disposició de la presidenta del PP balear, Marga Prohens, els vots del Grup Parlamentari Socialista per fer fora Le Senne i triar un nou president o presidenta de la cambra del PP. “Els fets ocorreguts la setmana passada pel president Le Senne al Parlament de les Illes Balears, en contra del respecte democràtic, de les víctimes del franquisme, de la tolerància i de la nostra democràcia, fa que el Partit Socialista hagi pres una decisió ferma davant d'un moment absolutament extraordinari”, ha defensat.

El PP, no obstant això, ha declinat l'oferiment apel·lant, en boca de Sagreras, a una absència de credibilitat per part dels socialistes. En aquest sentit, ha manifestat que, durant la investidura de Marga Prohens, el PSIB “es va negar” a abstenir-se “encara que sumaven més que la resta de l'esquerra junta i no hi havia cap majoria alternativa”.

S'ha referit, així mateix, a la votació del sostre de despesa dels pressupostos de 2024, tirats endavant pels dos socis de govern després de setmanes de dur enfrontament, que “el PSOE d'Armengol es va comprometre a secundar si el PP no donava suport al calendari inicial de la implantació de la lliure elecció de llengua que proposava Vox i, quan el PP no va donar suport a aquest calendari, el senyor Negueruela, portaveu del grup socialista, va cridar a tots els partits de l'esquerra perquè votessin en contra el sostre de despesa”.

Respecte a l'actitud de Le Senne en arrencar i trencar el retrat de Picornell, Sagreras ha recordat que el PP ja ha condemnat l'ocorregut “de manera contundent”. El portaveu ha insistit en aquest sentit en què des de les files populars reclamen “a tots els grups fer una profunda reflexió per a rebaixar la tensió i la crispació enfront d'un clima irrespirable en el Parlament, no des del dimarts, sinó en les últimes setmanes”. I, en particular, el parlamentari ha sol·licitat a Armengol que, com a secretària general del PSIB, “reflexioni també i no contribueixi a aquesta crispació”.

Sagreras ha aprofitat per a instar-li que “reflexioni sobre altres temes que també són importants”, com la seva “idoneïtat” com a presidenta del Congrés “davant la ramificació del cas Koldo en Balears”, o sobre “el missatge que envia a la ciutadania una Llei d'Amnistia que trenca la separació de poders en l'Estat de dret per a beneficiar a persones processades fins i tot per delictes de corrupció”. Finalment, li ha enlletgit “el pacte del Partit Socialista amb un partit com Bildu”, i la permanència en el Govern “d'un ministre que insulta en les xarxes als ciutadans”, en al·lusió al ministre de Transports, Óscar Puente.

Amb tot, el Grup Parlamentari Socialista continuarà demanant la convocatòria d'una reunió extraordinària de la Mesa del Parlament perquè es pugui tramitar la petició de remoció de Le Senne i aquesta es pugui debatre i votar en un plenari extraordinari.

Dimecres passat, els grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca i Més per Menorca) van registrar un escrit de remoció conjunt en el qual exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per a això en el que s'estableix en l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació “immediata del qual” reclamen. De la mateixa manera, demanen la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al debat i votació d'aquesta qüestió dins del present període de sessions.