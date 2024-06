Armengol ofereix els seus vots al PP per fer fora Le Senne i escollir un nou president del Parlament balear

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha ofert a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), els vots dels socialistes per cessar el màxim responsable del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), que dimarts de la setmana passada va arrencar i va rompre una fotografia de l'activista republicada afusellada pel franquisme Aurora Picornell en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica. La dirigent socialista s'hi ha compromès a donar suport al nomenament d'un nou president de la Cambra que sigui del PP.

Armengol ha reunit de forma urgent la Comissió Executiva Permanent del partit per adoptar aquesta decisió davant la qual considera una situació “d'emergència democràtica” a les illes, qualificant d'“inassumible” el comportament dut a terme per Le Senne, que va motivar que el Govern central, l'oposició a les Balears i les associacions de memòria històrica reclamassin immediatament la dimissió del parlamentari d'extrema dreta. El mateix Le Senne va descartar dijous passat deixar el càrrec al·legant que compta “amb el suport de la Cambra” igual que quan va ser nomenat, mentre el PP va decidir blindar-lo en el seu escó en recriminar els fets però sense instar-ne el cessament.

Davant d'aquests fets, Armengol ha anunciat, durant la trobada que ha dirigit aquest dilluns, que posa a disposició de Prohens els vots del Grup Parlamentari Socialista per fer fora Le Senne i escollir un nou president o presidenta de la cambra del PP. “Els fets ocorreguts la setmana passada pel president Le Senne al Parlament de les Illes Balears, en contra del respecte democràtic, de les víctimes del franquisme, de la tolerància i de la nostra democràcia, fa que el Partit Socialista hagi pres una decisió ferma davant d'un moment absolutament extraordinari”.

La també presidenta del Congrés dels Diputats ha recordat que el PSIB-PSOE, juntament amb els altres grups de l'oposició, han demanat la dimissió immediata del president del Parlament. “Ara bé, com veiem que la dreta no està actuant com correspon, i en un moment extraordinari que està afectant la nostra democràcia, estem disposats a cedir els vots necessaris al Grup Popular perquè una persona del seu grup pugui retornar la dignitat democràtica en el Parlament i que el senyor Le Senne faci efectiva la seva dimissió de manera immediata”, ha manifestat.

Paral·lelament, ha assenyalat que el Grup Parlamentari Socialista continuarà demanant la convocatòria d'una reunió extraordinària de la Mesa del Parlament perquè es pugui tramitar la petició de remoció de Le Senne i aquesta es pugui debatre i votar en un plenari extraordinari.

Dimecres passat, els grups parlamentaris de l'oposició (PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca) van registrar un escrit de remoció conjunt en què exigeixen la dimissió de Le Senne “per negligència notòria i greu” en l'exercici de les seves funcions, emparant-se per a això en el que estableix l'article 39.d) del Reglament del Parlament, l'aplicació del qual reclamen de forma “immediata”. De la mateixa manera, demanen la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària per al debat i la votació d'aquesta qüestió dins aquest període de sessions.