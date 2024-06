Le Senne fa servir el Parlament balear contra el Govern central per denunciar-ho a la Fiscalia: “Les amenaces no taparan els seus escàndols”

El president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), al focus de la polèmica per arrencar i esquinçar dimarts passat un retrat de l'activista republicana afusellada pel franquisme Aurora Picornell, ha difós un comunicat a través dels canals oficials de la Cambra en què escomet contra el Govern central i, després de l'anunci del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, de portar l'assumpte a Fiscalia, assevera que “cap amenaça ni xantatge del Govern d'Espanya aconseguirà tapar els seus escàndols ni els del seu president, Pedro Sánchez”.

Al comunicat, que porta la rúbrica del Parlament, Le Senne, enfilat a la presidència pel PP, que després dels fets l'ha blindat al càrrec davant l'estupor de l'oposició, ha justificat el comportament que va exhibir dimarts durant en ple debat de la derogació de la Llei balear de memòria democràtica en assenyalar que “les diputades socialistes” Mercedes Garrido i Pilar Costa “van exhibir cartells clarament partidistes” -en al·lusió a les imatges de Picornell i les conegudes com 'Les roges del Molinar'- a la Mesa de la Cambra, “contradient així la neutralitat requerida”.

Segons la versió de Le Senne, “en privat i de manera reiterada, el president va intentar convèncer Garrido que retirés els cartells per mantenir la neutralitat de la Mesa. Tot i que la socialista va assegurar que ho farien després de la intervenció d'un diputat, no ho va fer. Les queixes de nombrosos diputats de diferents grups per la manca de respecte a la Cambra i a la Mesa van seguir en augment” relata el parlamentari d'extrema dreta, qui incideix en què “davant aquesta situació, i segons el deure de neutralitat i imparcialitat que d'acord amb els lletrats de la Cambra ha de mantenir la Mesa, el president va informar en privat la vicepresidenta segona de la Mesa que, si no retiraven voluntàriament els cartells, les trucaria a l'ordre i les expulsaria” .

“La resposta de la senyora Garrido, 'expulsa'ns', juntament amb la seva actitud desafiant, va portar el president a procedir amb l'expulsió després de cridar-les tres vegades a l'ordre, d'acord amb l'article 119.2 del Reglament de la Cambra, que faculta al president per adoptar les mesures pertinents per fer efectiva l'expulsió d'un diputat sancionat”, prosegueix.

Tot seguit, Le Senne critica a la nota “les exageracions i relats incomplets, units a la campanya d'assetjament, insults i amenaces” del qual assegura sentir-me víctima i que, assegura, ha comptat “amb la participació de diputats d'aquesta Cambra, suposen un atemptat contra la democràcia, la neutralitat i la imparcialitat institucional i contra l'Estat de Dret”.

I és en aquest punt que assenyala que “en aquest context d'ofensiva contra les Institucions, que funcionen amb rigor i independència, dels interessos partidistes és on s'emmarca aquesta nova amenaça del Govern de Pedro Sánchez, i del seu ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, del trasllat al Ministeri Fiscal dels esdeveniments ocorreguts a la sessió plenària del 18 de juny, per haver-los considerat susceptibles de ser constitutius d'un delicte penal d'odi”. Le Senne titlla de “xantatge” l'anunci de Torres que, adverteix, “no aconseguira tapar els seus escàndols” ni els de “Pedro Sánchez”.

“Des de la Presidència del Parlament de les Illes Balears, reiterem el nostre compromís amb la democràcia, l'ordre constitucional i la llibertat de tots els espanyols. Seguirem treballant amb contundència i convicció perquè els interessos dels espanyols es vegin representats en ordre i llibertat, sense pressions ni xantatges”, sentencia el comunicat.

Aquest dijous, dos dies després dels fets, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), s'ha pronunciat per primera vegada sense instar, no obstant, la dimissió del màxim responsable de la Cambra, nomenat al càrrec fa un any amb el suport dels populars, que amb aquesta cessió es garantia poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de l'extrema dreta.

Només pujar Prohens a la tribuna durant el ple extraordinari celebrat per abordar la constitució de la Mesa per al pacte per la sostenibilitat, l'oposició en bloc ha decidit abandonar l'hemicicle per unir-se a la manifestació convocada davant de les portes del Parlament per la plataforma Memòria Democràtica i en què més de tres-centes persones han reclamat a l'uníson la dimissió de Le Senne “per atemptar contra l'honor de les víctimes del franquisme”.