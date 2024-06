El PP blinda Le Senne a la presidència del Parlament balear i l'oposició abandona en bloc l'hemicicle

Dos dies després que el president del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), esquinçara el retrat d'Aurora Picornell, militant comunista afusellada pel franquisme la nit de reis del 1937, i expulsés les dues representants socialistes de la Mesa, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), s'ha pronunciat per primera vegada sobre els fets sense instar la dimissió del màxim responsable de la Cambra, exigida de forma unànime pel Govern central -que ha anunciat que portarà l'assumpte a la Fiscalia-, els grups de l'oposició de les Balears i les associacions de memòria històrica. El mateix Le Senne ha descartat aquest dijous deixar el càrrec al·legant que compta “amb el suport de la Cambra” igual que quan va ser nomenat.

Només pujar Prohens a la tribuna durant el ple extraordinari celebrat aquest dijous per abordar la constitució de la Mesa per al pacte per la sostenibilitat, l'oposició en bloc ha decidit abandonar l'hemicicle per unir-se a la manifestació convocada davant de les portes del Parlament per la plataforma Memòria Democràtica i en què més de cent persones han reclamat a l'uníson la dimissió de Le Senne “per atemptar contra l'honor de les víctimes del franquisme”.

Prèviament, els diputats del PSIB-PSOE havien fet acte de presència a la Cambra abillats amb samarretes amb les imatges de Picornell i les 'Roges del Molinar' i, de nou, han col·locat sobre els seus escons els retrats de nombroses víctimes del franquisme, que han estat a les seves taules després de sortir del saló de plens.

Sense citar de forma directa Le Senne -encara que sí que ho ha al·ludit en la seva última intervenció per retreure-li la seva “falta de responsabilitat-”, la presidenta balear ha condemnat per primera vegada el que va succeir dimarts passat al Parlament, expressant el seu “rebuig i pesar” i recriminant que es falti el respecte a persones assassinades. “Hi ha línies de respecte que no es poden traspassar, especialment si parlem de persones que no hi són, de persones assassinades i de víctimes de fets que mai haurien d'haver succeït”, ha manifestat la líder de l'Executiu balear, que ha lamentat que “no és un fet aïllat” i que durant aquests mesos s'han produït “massa episodis, faltes de respecte i gestos amenaçadors”.

Prohens ha insistit que la imatge de dimarts “no s'ajusta a la realitat del carrer, no és el que volen els ciutadans i no és el que vol el Govern” i, en la seva rèplica als grups, ha insistit en els fets admetent que va sentir “vergonya”, assenyalant que és el mateix Le Senne “el primer que ha de fer una reflexió”. La presidenta ha insistit que “ni minimitza ni justifica els fets perquè no tenen justificació”.

Amb tot, tot i que durant les seves intervencions els portaveus dels grups d'esquerres així li ho han demanat, Prohens ha evitat reclamar el cessament de Le Senne, que fa un any va prendre possessió del càrrec després de ser pujat al mateix amb el suport del PP. A canvi d'aquesta i d'altres cessions, els populars es garantien així poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de l'extrema dreta.

La dirigent popular ha continuat la seva intervenció manifestant que ella mateixa, a la Cambra, ha “hagut d'escoltar que el Govern tanca l'Oficina Anticorrupció” perquè el seu pare “és un corrupte”. “El que he patit jo en aquest Parlament no ho ha patit cap altre president. S'ha parlat del meu pare, del meu marit, s'ha airejat un procés d'estabilització que afecta només la meva vida privada”, ha afegit, asseverant que des de l'oposició s'ha cridat el PP “assassins” i “lladres”. “No tinc perquè aguantar que es parli de la meva vida privada i la meva vida personal”, ha sentenciat.

Al torn de rèplica, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, l'únic diputat del seu grup que s'ha quedat a la sala , ha dedicat tot el seu temps a l'incident de dimarts i ha recriminat que Prohens hagi perdut l'oportunitat de no ser equidistant, acusant-la de situar-se “del costat dels ultres” i d'estar “absolutament allunyada de la realitat”. Així mateix, ha estès la mà a la presidenta balear per debatre sobre turisme si trenca els pactes amb Vox i recolza la revocació de Le Senne impulsada per l'oposició en bloc.

Durant la intervenció de Negueruela, tres diputats de Vox -Sergio Rodríguez, Agustín Buades i Idoia Ribas- han abandonat la sala, tot i que han tornat quan el socialista ha finalitzat i havia de prendre la paraula la seva portaveu, Manuela Cañadas, que ha criticat que s'estigui fent “una caça de bruixes totalment injusta” contra Le Senne. Per part seva, els diputats de Més per Mallorca, a excepció del seu portaveu, Lluís Apesteguia, tampoc han seguit el debat a l'hemicicle.

Després de finalitzar la sessió plenària, Le Senne ha demanat disculpes per la seva actitud de dimarts passat, però ha descartat dimitir. “Em vaig enfadar i vaig fer el que no devia”, ha manifestat en ser interpel·lat pels mitjans, argumentant que compta amb el suport de la Cambra igual que quan va ser nomenat. “No odio cap víctima, ni de bon tros. Mai va ser la meva intenció faltar al respecte cap víctima”, ha assegurat, recalcant que “no volia atemptar” contra la memòria de cap d'elles ja que la seva intenció era retirar el cartell i no trencar-ho. “S'està traient tot de polleguera”, ha sentenciat.