Vox entra en una crisis profunda en Balears con peleas internas, discrepancias con Madrid y dimisiones

Vox vive en Balears un cisma político inaudito que esta semana ha alcanzado su cima después de que el diputado menorquín Francisco José Cardona haya abandonado la formación ultraderechista, aunque manteniendo su acta parlamentaria. La decisión de Cardona –a quien se le situaba en el ala ‘moderada’ del partido– vino motivada después de que Idoia Ribas, portavoz de la formación en el Parlament balear, le destituyera de su condición de portavoz adjunto, para designar en su lugar al diputado Sergio Rodríguez. El motivo no es otro que las diferencias políticas irreconciliables que están dividiendo el partido y que incluso están provocando un bloqueo histórico de los presupuestos autonómicos que ha presentado el PP, que gobierna en las Islas.

Un día antes de la destitución de Cardona, el 17 de octubre, se produjo una de las sesiones parlamentarias más tensas de los últimos años en Balears. El motivo: la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP de cara a 2024, paso previo –y necesario– a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de la presidenta Marga Prohens. El PP gobierna solo en Balears, pero en minoría, por lo que los votos de Vox en la Cámara autonómica son imprescindibles para sacar la legislatura adelante. Por ello, ambos firmaron un documento con 110 medidas para gobernar en las Islas e investir a Prohens.

Sin embargo, la formación de Santiago Abascal decidió votar en contra del techo de gasto para castigar al PP, que apenas unas horas antes se había abstenido en una Proposición No de Ley (PNL) de los ultraconservadores que pretendía desmantelar la escuela en catalán en Balears. Los populares están de acuerdo en permitir la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en la educación, pero no con el calendario que les imponía Vox. Cardona –el diputado dimitido– era uno de los que estaba de acuerdo con apoyar el techo de gasto planteado por el Govern de Prohens, por lo que Vox actuó en consecuencia, retirándole la portavocía adjunta y relegándole a un segundo plano.

Facciones enfrentadas

Después de que el PP votara en contra de la PNL sobre la “libre elección” de la lengua en el Parlament, el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne (Vox), ordenó un receso, y los diputados de Vox se reunieron a puerta cerrada, según informó Última Hora. elDiario.es ha podido saber que en esa reunión se discutió sobre qué posición debía tomar el partido respecto a la aprobación del techo de gasto que proponía el PP. La dirección nacional de Vox era partidaria de votar a favor, pero Idoia Ribas, portavoz parlamentaria y la diputada con mayor peso del partido en Balears, optó por castigar a los populares con el voto en contra de los ultraconservadores.

En este sentido, la crisis que se desató después de esta decisión habría fracturado al partido en tres bandos, según apunta Última Hora, que informaba de que los diputados en Balears “no siguieron las directrices de Madrid”. “La intervención de la dirección nacional es inminente. Y también de consecuencias imprevisibles”, aseguraba el diario local. El rotativo apuntaba también a que el tema de la lengua y el catalán solo era una coartada, y que lo que estaba en disputa realmente son los 160.000 euros anuales que recibe Vox del Parlament.

El diario balear explica que hay tres grupos diferenciados en Vox Balears: uno liderado por Idoia Ribas –portavoz parlamentaria– e integrado por otros miembros como Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, Agustín Buades, María José Verdú y Jorge Campos –en la sombra–; otro que estaba formado por Francisco José Cardona –que ha abandonado la formación– y por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, más cercanos a la dirección nacional; y un tercero que estaría representado por Patricia de las Heras, presidenta de Vox en Balears, y Fulgencio Coll, portavoz de Vox en el Ajuntament de Palma.

En este sentido, sin mencionar corrientes, Coll admitió este jueves que hay “debate interno” dentro de Vox en Balears. “Si el señor Cardona se ha ido, hay algo, pero lo arreglaremos”, declaró el portavoz ultraderechista en el Ajuntament de Palma. Así, Coll reconoció que el debate interno existe, aunque matizó que crisis internas hay “en todos los partidos”. Sin embargo, Coll, que mantiene una relación compleja con Jorge Campos, da por zanjada la crisis con la dimisión de Cardona.

Por otro lado, Vox ha informado este jueves, en un comunicado oficial de prensa, que Patricia de las Heras se incorporaba a la dirección del grupo parlamentario, después de la salida de Cardona de la formación ultraconservadora. El comunicado explicaba que con la incorporación de la presidenta balear de Vox a la dirección del grupo parlamentario “se ratifica la unión” de sus miembros. Lo cierto es que de Las Heras, aunque sea la presidenta del partido en las Islas, no ejerce como tal de cara al público ni ante los medios de comunicación, y el protagonismo lo copa de facto Idoia Ribas.

elDiario.es se ha puesto en contacto con de las Heras para preguntarle sobre los acontecimientos de las últimas semanas, sin que haya sido posible obtener una respuesta, en el momento en que se publica esta noticia. Este diario también ha contactado con Gabriel Le Senne, presidente de la Cámara autonómica, que prefirió no hacer ningún comentario sobre las turbulencias que se han desatado en las últimas semanas.

La dirección balear niega la desunión

“Nunca ha habido fracciones dentro del grupo parlamentario”, afirma categóricamente Sergio Rodríguez, portavoz adjunto de Vox en Balears, en declaraciones a elDiario.es. Prueba de ello sería, según Rodríguez, que los ocho diputados que tenía Vox durante la sesión parlamentaria del 17 de octubre votaron conjuntamente contra el techo de gasto. Sin embargo, al día siguiente, Cardona –uno de ellos– fue destituido como portavoz adjunto –en favor de Rodríguez– porque era partidario de aprobar la medida que proponía el Ejecutivo de Prohens. “Lo de los bandos, entiendo que periodísticamente puede tener un recorrido, pero al final ese recorrido es breve”, apunta Rodríguez. “Todo esto no es más que un intento de profecía autocumplida”, añade el flamante portavoz adjunto de Vox.

En cuanto a las discrepancias entre la dirección balear y la nacional, Rodríguez asegura que “eso no ha existido nunca”. “Nosotros habíamos advertido al Partido Popular que si no aprobaban nuestra PNL, no aprobaríamos el techo de gasto”, argumenta el portavoz adjunto, trasladando todo el peso de la responsabilidad al partido de Prohens. Rodríguez achaca al PP haber pecado de “irresponsabilidad” al haber llevado la propuesta para aprobar el techo de gasto “sin tener los votos amarrados”. “A quien se le deberían pedir explicaciones de todo lo que está sucediendo es al PP”, enfatiza Rodríguez.

El portavoz adjunto de los ultraconservadores desconfía de que el conseller de Educación, Antoni Vera (PP), cumpla con el pacto firmado entre Vox y los conservadores para desmantelar la enseñanza pública en catalán. “Ha hecho una serie de declaraciones que nos dan serias dudas sobre su intención de cumplir con esta parte del pacto que para nosotros es fundamental”, indica Rodríguez. En estos momentos, la dirección balear de Vox exige a Vera “garantías” de que el pacto “se va a cumplir”, lo cual implica, para el partido de Abascal, el calendario y los cursos académicos en los cuales se implementaría.

“Este tema [el techo de gasto], si hubiera voluntad política, estaría solucionado mañana por la mañana [por este viernes]”, insiste Rodríguez, mientras pide una reunión oficial al conseller de Educación para iniciar una negociación formal. La pelota, para Vox, ahora mismo está en el tejado del PP. “La situación se puede desbloquear en cuanto el Govern muestre voluntad”, concluye Rodríguez, recordando que Prohens no gobierna con mayoría absoluta y necesita, por tanto, a los siete diputados de Vox para sacar adelante las iniciativas parlamentarias.

El ‘no viaje’ de Ignacio Garriga a Palma

Después de que se iniciara la crisis entre PP y Vox a razón de la sesión parlamentaria del 17 de octubre, el partido que lidera Santiago Abascal decidió mandar a Balears a su secretario general, Ignacio Garriga, para tratar de calmar las aguas y solucionar el conflicto con sus socios conservadores. Esta reunión no tuvo lugar, según confirman fuentes de la formación a elDiario.es, porque el vuelo fue cancelado. Sin embargo, las mismas fuentes separan el encuentro de la crisis iniciada entre conservadores y ultraconservadores. Sergio Rodríguez, portavoz parlamentario adjunto de Vox, detalla a este diario que el encuentro estaba enmarcado dentro del trabajo rutinario de contactos que realiza Garriga con los equipos provinciales del partido en toda España.

El contenido de la reunión, que finalmente se produjo este miércoles en Barcelona entre los diputados Idoia Ribas, Manuela Cañadas, Agustín Buades e Ignacio Garriga, no ha trascendido a la opinión pública, aunque cabe esperar que se haya analizado el estado de las relaciones entre Vox y el PP, dado que la crisis entre ambas formaciones no se ha cerrado todavía. En el primer encuentro que finalmente se tuvo que cancelar, la formación ultraconservadora había convocado a los medios de comunicación para realizar declaraciones tras la reunión, algo que finalmente no ha sucedido.

En cuanto a la crisis que se habría generado entre las direcciones nacional y balear de Vox –se apuntaba a que Madrid quería que Vox aprobara el techo de gasto propuesto por el Govern de Prohens–, Garriga lo negó todo el lunes pasado. Y también rechazó que hubiera una escisión en el seno del grupo parlamentario de Vox. La situación es de “normalidad absoluta”, aseguró. Según el secretario general de los ultraderechistas, la única crisis que hay en el archipiélago balear tiene lugar “en las sedes de la izquierda y el separatismo” porque “nunca un Govern ha logrado más en cien días”.

Por otro lado, Santiago Abascal, líder de Vox, ha negado que la dirección de la formación en Balears no siga las directrices de Madrid, aunque ha reconocido que es “muy difícil” crear un partido nacional centralista “con la estructura del Estado existente”. “Porque la lógica del poder político descentralizado lleva a que sea muy difícil, por la naturaleza humana, a crear una fuerza política nacional que no tiene diferencias entre un lugar y otro”, afirmó Abascal. El líder ultraderechista ha enmarcado las discrepancias con la delegación balear de su partido en que “unos quieren ir más rápido y negociar con más fuerza, nada más grave que eso”. Por ello, Abascal se ha mostrado “muy tranquilo” y “convencido” de que los diputados de Vox en Balears “van a cumplir con su responsabilidad” y de que habrá acuerdo.

La salida de Cardona

Las palabras de Garriga y Abascal chocan con el tono bronco de Cardona. “Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de todo este sainete”, declaró el diputado menorquín en una comparecencia de prensa este jueves por la mañana, frente a las puertas del Parlament. “Esto es una gran decepción”, aseguró, y añadió que abandonaba todos los cargos orgánicos que mantenía en Vox. El político, que defendió que no iba a ceder su acta de diputado –como le exigió Jorge Campos, exlíder del partido en Balears y ahora diputado nacional– con el objetivo de “trabajar para los intereses de los menorquines”, lamentó, en su opinión, haber sido tratado con “deslealtad”.

“He demostrado lealtad, cumpliendo todo lo que el partido me ha pedido que cumpliera, que no era otra cosa que respetar el acuerdo de investidura” con el PP, argumentó Cardona, quien aseguró que Vox tenía “instrucciones muy precisas y muy concretas” para aprobar el techo de gasto. Sobre la implantación de la libre elección de la lengua en la educación pública –una medida que deterioraría profundamente el acceso de los estudiantes al conocimiento del catalán, una lengua frágil en claro retroceso en Balears–, el diputado díscolo manifestó que dicha implementación se tiene que dar “de forma progresiva”, antes de que finalice la actual legislatura.

Crisis PP-Vox

PP y Vox tienen un acuerdo de investidura, de 110 medidas, mediante el cual los ultraderechistas se comprometen a dar “estabilidad” al Govern, y a no presentar enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales durante toda la legislatura. Solo hay una excepción: que se produzca un incumplimiento del acuerdo. De ahí que Antoni Costa (PP), portavoz y vicepresidente económico del Govern, en sesión plenaria, se mostrara perplejo ante la actitud de sus socios de gobierno. “Pensaba que teníamos un acuerdo”, afirmó.

La visión de Vox es otra. Patricia de las Heras, diputada autonómica y (supuesta) líder del partido en Balears, afirmó que en el acuerdo de investidura “no se habla de techo de gasto”, al tiempo que afeaba al PP su “falta de compromiso”. Esa falta de compromiso, para Vox, se refiere a que los conservadores votaran en contra de la PNL de la libre elección de la lengua. “Dice que no han incumplido nada y hoy han tenido la oportunidad de votar la PNL sobre la libre elección de lengua en la educación. Nosotros sí que vamos a cumplir la palabra dada a nuestros votantes”, criticó de las Heras, en respuesta a Costa.

El PP: “No montaremos un caos”

Durante la rueda de prensa del Consell de Govern de este viernes, Antoni Costa (PP), vicepresidente económico, ha dicho que “probablemente, hoy mismo, haya una reunión con el grupo parlamentario Vox” con el fin de que el Ejecutivo conservador pueda analizar cuáles son las propuestas del partido ultraderechista. “La intención es, evidentemente, llegar a un acuerdo, siempre en el marco del acuerdo [de investidura] de 110 medidas”, ha afirmado.

“El Govern no hace propuestas imposibles”, ha asegurado Costa, y añadido que este Ejecutivo “respeta los acuerdos que firma”. En este sentido, se priorizará “el acuerdo con las familias (...) y con la comunidad educativa, por encima de todo”. “Propuestas imposibles no las planteamos”, ha insistido el portavoz y vicepresidente económico. Esto significa, ha aclarado Costa, que la propuesta del Govern estará dentro del marco del Estatut d’Autonomia. “No estamos dispuestos a implantar situaciones que provoquen el caos”, ha advertido Costa.

Prohens confía en que Vox ceda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se pronunció este jueves sobre la crisis de Vox en Balears asegurando que espera “que resuelva sus problemas” y puedan acabar “aceptando el techo de gasto”. A pesar de ello, la lideresa avisó a los de Abascal que no pueden pedir al PP “que acepten sus postulados”, en referencia a la PNL presentada por Vox sobre la libre elección de la lengua.

En realidad, los conservadores comparten el fondo de la propuesta de los ultraderechistas, pero difieren en la manera de ejecutar una propuesta que acabaría con el modelo de inmersión lingüística, un sistema diseñado para que todos los estudiantes conozcan la lengua catalana.

“Tienen que aclarar este proceso, pero estoy segura de que se va a resolver en los próximos días”, afirmó Prohens, en el marco de un foro económico organizado por OKDiario, después de la salida de Cardona de Vox, crítico con la dirección balear del partido. La presidenta balear aclaró que se muestra “muy respetuosa” con las discrepancias que han salido a la luz en la formación ultraderechista, aunque confiada en que “sepa reconducir esta situación”.