Crisis entre PP y Vox en Balears: la extrema derecha bloquea los presupuestos por el freno a sus planes sobre el catalán

En uno de los plenos más tensos de los últimos años, el Parlament balear ha sido escenario del cisma abierto este martes entre PP y Vox, socios de investidura en las islas, después de que los ultraderechistas hayan votado en contra del techo de gasto de 6.365,5 millones de euros aprobado por los conservadores de cara a 2024. Los populares gobiernan Balears en solitario gracias al pacto suscrito el pasado mes de junio con los de Santiago Abascal a cambio de la participación de éstos en los Consells Insulars de Mallorca y Menorca y del cumplimento de hasta un total de 110 medidas programáticas.

Los ocho diputados de extrema derecha con representación en la Cámara Autonómica han retirado su apoyo a las cuentas del Govern del PP en la misma sesión en la que, apenas unas horas antes, los conservadores 'boicoteaban' una Proposición No de Ley (PNL) con la que Vox pretendía garantizar la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en educación infantil y primaria desde el próximo curso y que la medida se extendiera al resto de etapas educativas a partir de 2025. La formación de extrema derecha no se lo ha perdonado y no ha dudado en responder a sus socios de legislatura con cajas destempladas y a frenar la tramitación de los Presupuestos autonómicos por primera vez en la historia democrática de Balears.

El hemiciclo ha sido testigo del enfrentamiento directo entre populares y ultraderechistas mientras los grupos de izquierdas han acusado duramente a los primeros de estar “secuestrados por Vox”. “Han buscado un mal compañero de viaje”, se ha escuchado proclamar a uno de los diputados de la oposición.