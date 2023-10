El diputado díscolo de Vox en Balears abandona el partido: “Mi dignidad está por delante de estos sainetes”

Francisco José Cardona, el diputado díscolo de Vox en Balears, se ha dado de baja del partido y ha dimitido de todos sus cargos orgánicos. “Mi dignidad personal y la de mi familia están por encima de todo este sainete. Esto es una gran decepción. Lo siento mucho, sobre todo por la gente honrada que me ha votado y que ha confiado en mi y en el partido que representaba”, ha comentado Cardona a los medios de comunicación este jueves a primera hora.

El diputado menorquín planteó la semana pasada la posibilidad de que Vox diera luz verde al techo de gasto del Govern balear del PP, paso previo y necesario para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Esta postura de Cardona no gustó a la dirección de su partido, que defiende el bloqueo de los presupuestos autonómicos para presionar al PP y que éste implante ya la “libre elección de lengua” (castellano o catalán) en la escuela pública balear.

La ultraderecha intenta apretar a su socio de gobierno -todos los consellers del Govern balear son del PP, pero los conservadores necesitan los votos de Vox en el Parlament para sacar adelante las iniciativas parlamentarias-. Si el PP no aclara ya cómo y cuándo acabará con la inmersión lingüística en catalán en la escuela, Vox seguirá bloqueando los presupuestos autonómicos. Una postura que no compartía Cardona, motivo por el cual fue incluso cesado como portavoz adjunto.

Ahora, Cardona deja el grupo parlamentario de Vox y pasa a ser un diputado no adscrito en la Cámara balear. El diputado ha defendido su derecho a reunirse con Marga Prohens -presidenta balear y líder del PP en las Islas- y ha dicho que continuará trabajando para defender los intereses de Maó -donde es concejal- y de los menorquines -quienes le votaron como representante en el Parlament-.

Doble crisis de Vox

La crisis que sufre Vox es doble. Por un lado, es una crisis interna, no sólo por Cardona, sino también por todos los que no comparten la línea dura de su formación contra el PP. Esto ha provocado que Idoia Ribas, la portavoz parlamentaria del partido, se reuniera este miércoles con el secretario general, Ignacio Garriga, para abordar este tema. Por otro lado, es una crisis externa, con el PP, que ve como su único socio de gobierno se muestra hostil cada martes en el Parlament y le impide sacar adelante el techo de gasto.

Sin techo de gasto no hay presupuestos y la derecha se vería obligada a gobernar con unas cuentas prorrogadas de la izquierda (es decir, del antiguo Ejecutivo autonómico de Francina Armengol). Esto supondría un fuerte golpe para el Govern de Marga Prohens, que no sería capaz de sacar adelante sus primeros presupuestos autonómicos. La duda es hasta cuándo Vox seguirá condicionando la tramitación de los presupuestos autonómicos al tema lingüístico.

Lo cierto es que el PP no está en contra de acabar con la inmersión lingüística -que es fundamental para garantizar la pervivencia del catalán, en claro retroceso en comparación con el castellano-, pero no quiere que sea Vox quien imponga el calendario para llevar a cabo esta medida. Los conservadores defienden que tiene que ser la Conselleria de Educación, en manos del PP, la que debe establecer cómo se implanta la iniciativa. El acuerdo de gobernabilidad entre Vox y PP tan sólo especifica que se implantará esta “libre implantación” de lengua antes de que acabe la legislatura, sin marcar un calendario.

La salida de Cardona no tendría por qué que afectar a la gobernabilidad de las Islas, ya que el PP tendría garantizada la mayoría con los 7 diputados que le quedan a Vox en la Cámara autonómica. La portavoz del PP en el Parlament, Marga Durán, ha comentado en declaraciones a IB3 Ràdio que “es una decisión personal” de Cardona y que “entiende que todo continúa igual” en lo que se refiere al pacto entre PP y Vox. Sobre la reunión entre Prohens y Cardona, que habría molestado mucho a la dirección de Vox, Durán ha dicho que “no hubo una reunión como tal, los diputados se cruzan y pudo haber una breve conversación informal”.

Vox espera que Cardona “haga lo correcto”

El portavoz parlamentario adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, ha asegurado que su formación “respeta absolutamente”, aunque no comparte, la decisión de Francisco José Cardona. En declaraciones al programa 'Al dia' de IB3 Ràdio, Rodríguez ha remarcado que Vox espera y confía en que, “pasado este momento de nervios”, Cardona “pueda reflexionar” y acabe “haciendo lo correcto”.

Además, después de que Cardona haya declarado ante los medios que su dignidad personal y la de su familia “están por encima de este sainete”, Rodríguez ha afirmado que Vox no ve esta situación “desde la misma perspectiva” y ha apuntado que no han deducido “cuál es el motivo” que le ha llevado a tomar esta decisión.

“Nadie ha dado el más mínimo paso para que haya tomado esta decisión personal que respetamos, pero que no compartimos”, ha manifestado, antes de achacar a “cuestiones de operatividad” del grupo parlamentario el hecho de que Cardona dejara de ser portavoz adjunto hace una semana.

En cuanto a la reunión que el exdiputado de Vox mantuvo con la presidenta del Govern, Marga Prohens, Rodríguez ha explicado que ésta no fue una simple “charla” en los “pasillos” del Parlament, sino que fue “a puerta cerrada y con desconocimiento absoluto del resto del grupo”.

Preguntado por la postura del partido sobre la libre elección de lengua, Rodríguez ha incidido en que siempre han dicho que este tema era un “principio irrenunciable” para su formación durante todo el periodo electoral y que han sido “consecuentes” con esta promesa que, además, se plasmó en los puntos del acuerdo con el PP al inicio de la legislatura.

“En estos momentos la pelota está en el tejado del PP, no estamos en el Govern, no tenemos capacidad de desencallar la situación, quien sí lo tiene es Prohens, estamos a la espera de que tomen una decisión”, ha declarado antes de reiterar que los 'populares' son “plenamente conscientes” de la postura de Vox y, por tanto, defiende que fue responsabilidad del PP que no se aprobara el techo de gasto.

El PP cree que se resolverá

Por su parte, Marga Prohens se ha mostrado confiada en que la ultraderecha “sepa reconducir esta situación” y que “resuelvan sus problemas” internos en Balears, aunque se ha mostrado “muy respetuosa” con estas discrepancias dentro del grupo de Vox. “Tienen que aclarar este proceso, pero estoy segura de que se va a resolver en los próximos días”, ha proclamado.

La presidenta balear ha advertido que si finalmente Vox acaba rechazando el techo de gasto se tendrían que prolongar los presupuestos de la anterior legislatura, cuando gobernaba Francina Armengol. “Y yo creo que sería una muy mala noticia porque los ciudadanos no querían esto y los presupuestos son también un instrumento político”, ha añadido.

En cualquier caso, la presidenta popular de Balears ha presumido de “tener muy buena relación” con Vox, reivindicando el pacto de investidura al que llegaron en verano, donde los de Santiago Abascal se quedaron fuera del Gobierno. “Jamás voy a pedir a Vox que acepte los postulados del PP, pero Vox tampoco puede pedir a la primera fuerza de Balears que acepte sus postulados”, ha defendido.

Jorge Campos niega que haya crisis

El diputado de Vox en el Congreso por Balears, Jorge Campos, ha negado la existencia de cualquier crisis interna en el partido y le ha reclamado a Cardona que entregue su acta de parlamentario. “Vox está haciendo un buen trabajo en el Parlament, se ha llegado a unos acuerdos históricos y ahora se trata de que se cumplan”, ha defendido.

Así lo ha indicado durante una entrevista al programa de esRadio, donde también ha explicado que la situación se ha “reconducido” tras el rechazo de Vox al techo de gasto presentado por el Govern en el Parlament la semana pasada y, a su juicio, “lo que algunos anunciaban como crisis internas de la formación, no son crisis”, ya que “hay una buena sintonía con la dirección nacional”.

Al ser preguntado por el abandono de Cardona del Grupo Parlamentario de su formación en la Cámara autonómica, ha “lamentado” la decisión del exrepresentante de Vox y “ha agradecido su trabajo en estos meses”, mientras que, sobre por las razones que ha esgrimido Cardona para justificar su renuncia, se ha remitido a preguntarle al propio diputado, que ahora pasará al grupo de los no adscritos.

Fulgencio Coll admite el “debate interno”

El portavoz del grupo municipal Vox Palma, Fulgencio Coll, ha confirmado que considera que hay “debate interno” dentro de Vox en la comunidad y ha lamentado la dimisión de Cardona, ante la que ha mostrado su “respeto”. Preguntado por si hay una crisis interna en su formación, Coll ha señalado que “en todos los partidos hay” y que sí que existe “debate interno”. Sin embargo, ha dicho que está convencido de que saldrán “reforzados” de esta situación. “Si el señor Cardona se ha ido, hay algo, pero lo arreglaremos”, ha añadido.

En esta línea, ha indicado que, con la dimisión de Cardona, “supone” que la crisis ya ha terminado. Asimismo, Coll ha considerado que la calendarización que pide el Grupo Parlamentario Vox en relación con la libre elección de lengua en la enseñanza es “coherente”. Por último, el portavoz municipal ha hecho referencia al acuerdo de gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento y lo ha calificado de “muy bien hecho”. En este sentido, ha asegurado que se están “reuniendo y hablando para evitar que haya desencuentros”. Por ejemplo, ha destacado que están “trabajando juntos los presupuestos” del Consistorio.