Vox cesa a uno de sus portavoces díscolos en el Parlament balear tras la trifulca con el PP

La trifulca protagonizada este martes por PP y Vox en el Parlament balear se ha cobrado su primera víctima en las filas del partido de extrema derecha. La portavoz de la formación en la Cámara autonómica, Idoia Ribas, ha registrado este miércoles un escrito en el que sustituye a Francisco José Cardona como portavoz adjunto y designa al diputado Sergio Rodríguez para ese cargo.

La decisión ha sido adoptada después de que el Parlament viviera uno de los plenos más broncos que se recuerdan en los últimos años. El motivo, la negativa de Vox a dar apoyo al techo de gasto que tenía previsto el PP de cara a 2024, paso previo -y necesario- a la aprobación de los presupuestos autonómicos, los primeros de la legislatura de Marga Prohens. La ultraderecha votó en contra de la medida para castigar al PP, que apenas unas horas antes se había abstenido en una Proposición No de Ley (PNL) de Vox que pretendía desmantelar la escuela en catalán en Balears.

Cardona fue uno de los diputados que se habría propuesto dar apoyo al techo de gasto planteado por el Govern del PP y Vox no ha tardado en actuar en consecuencia retirándole la portavocía.

Del mismo modo, Vox ha decidido enviar este jueves a Balears a su secretario general, Ignacio Garriga, para tratar de calmar las aguas tras el cisma surgido con los populares, una crisis que los ultraderechistas confían en que se solucionará “en las próximas horas”, según informan fuentes del partido.

Reunión para “ajustar unas pequeñas discrepancias”

Ese mismo día, representantes de Vox y el PP en las islas tienen previsto reunirse este jueves para tratar de zanjar la polémica. La portavoz adjunta popular en la Cámara autonómica, Marga Durán, ha revelado que los ultraderechistas “les han pedido un día” antes de mantener un encuentro que debería servir para, en palabras de la conservadora, “ajustar unas pequeñas discrepancias”.

La portavoz adjunta ha asegurado que no hay crisis ni ruptura del acuerdo entre PP y Vox, aunque no ha aclarado si la cuestión de la libre elección lengua se dirimirá con una nueva proposición consensuada entre ambas formaciones o con una nueva iniciativa de Vox enmendada por el PP. Para Durán, la decisión de Vox de rechazar el techo de gasto tras la abstención del PP a su iniciativa sobre lengua no obedeció a ninguna directriz y ha insistido en que las enmiendas que tenían que haber sido debatidas y que Vox habría aceptado no llegaron a aceptarse por un error en el registro. “No lo entendimos”, ha subrayado.

Durán ha admitido que el rechazo al techo de gasto y el freno a la tramitación de los presupuestos autonómicos suponen un obstáculo pero ha asegurado que “no tiene ninguna duda” de que las cuentas de 2024 se podrán aprobar en tiempo y forma. Ahora, ha añadido, además de negociar con Vox la cuestión lingüística para garantizarse su apoyo, tienen previsto negociar con el resto de partidos la aprobación del límite máximo de gasto.

Mientras tanto, preguntada sobre esta cuestión, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha apuntado que su partido continúa “con la mano tendida” al PP y que “más pronto que tarde” acabarán sacando adelante tanto el techo de gasto como la medida en materia de libre elección de lengua. “Lo lógico entre los dos partidos que sostienen un Gobierno es sacar adelante tanto la cuestión presupuestaria como la cuestión lingüística porque es nuestra obligación; es nuestra responsabilidad cumplir con el mandato de las pasadas elecciones”, ha manifestado.

Finalmente, el diputado de Vox por Balears en la Cámara baja, Jorge Campos, ha señalado en esta misma línea que no hay nada definitivo y que continúan negociando de cara a obtener el respaldo del PP en relación con su propuesta lingüística, por lo que espera que la situación finalmente se reconduzca.