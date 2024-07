Abascal retira també el seu suport al Govern balear PP, del qual Vox no en formava part

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat que el seu partit retira el suport al Govern balear del PP després d'acceptar la formació d'Alberto Núñez Feijóo el repartiment de menors migrants no acompanyats -10 arribaran a l'arxipèlag-. Abascal ha afirmat aquest dijous a la tarda que la direcció de Vox ha aprovat “retirar el suport parlamentari als governs d'Extremadura, de les Balears, d'Aragó, de la Comunitat Valenciana, de Castella i Lleó i de Múrcia”. Segons Abascal, “Vox passarà” a una “oposició tant lleial com contundent” en aquests territoris.

L'extrema dreta no formava part de l'Executiu de Marga Prohens (PP), però permetia als conservadors governar a les Illes gràcies a un acord programàtic de 110 mesures que van pactar fa un any. L'acord permetia investir Prohens com a presidenta a canvi de la participació de Vox als consells insulars de Mallorca i Menorca i del compliment d'aquestes mesures programàtiques. A més, seguint el repartiment de poders fruit d'aquest pacte, el polèmic president del Parlament, Gabriel Le Senne, és de Vox.

En base a aquest document, PP i Vox han aprovat diverses mesures polèmiques aquest any de legislatura, com el pla per eliminar la immersió lingüística en català a l'escola -encara que al final ha estat un fracàs-, una reforma fiscal que beneficia les grans fortunes, la possibilitat que els menors d'edat puguin assistir a les curses de toros o l'eliminació de les subvencions a patronals i sindicats.

Els diputats de Vox a Balears són fonamentals perquè el PP pugui aprovar lleis al Parlament: la majoria absoluta se situa als 30 escons i el PP només en té 25. Si se suma el vot de Sa Unió (coalició de dretes insular), els conservadors passen a tenir-ne 26. La resta de parlamentaris són d'esquerres o de Vox, encara que el grup parlamentari de Vox s'ha vist minvat els últims mesos per disputes internes. Fonts del partit a les Illes havien avançat que es remetrien al que digués el líder nacional aquesta tarda.

Marga Prohens comentava fa unes hores que estava a l'expectativa de la decisió que prengués Vox, però que no entenia que a les Illes “es trenqués cap acord”. La presidenta balear assegurava que, de moment, no havia rebut cap trucada de Vox a nivell autonòmic. “Nosaltres no estem incomplint el programa de governabilitat que tenim amb Vox”, va defensar. Des de l'Executiu autonòmic no s'ha fet cap valoració després de l'anunci d'Abascal i s'ha estimat més remetre's a les declaracions que es puguin fer demà divendres, informa Europa Press.