Monago: “Extremeños, estamos en la más absoluta de las ruinas, necesitamos un régimen fiscal especial”

El presidente regional del PP y ex presidente de la Junta, José Antonio Monago, ha proclamado que la Comunidad está en “la más absoluta de las ruinas”, y que no hay ninguna región de Europa que reúna los mismos malos datos de paro, déficit público, deuda, pobreza, pérdida de población o emigración juvenil.

Ha sido en el debate anual sobre el estado de la región, en el Parlamento autonómico, y en el que como comienzo para poder revertir la situación ha propuesto pedir a Madrid un régimen fiscal especial, para atraer inversiones, y como actuaciones urgentes un plan de 1.000 millones de euros así como, a la vez, que pymes y autónomos no paguen impuestos hasta final de año.

Las cuentas de la Junta están a su juicio quebradas: “Estamos a la cabeza en datos de paro, pobreza (44%, 10 puntos más que en 2015), pérdida de población, déficit, deuda, falta de competitividad, emigración de jóvenes, baja densidad empresarial, y carga fiscal excesiva, no hay región en Europa que reúna todo eso, dígame usted alguna”, ha emplazado al presidente de la Junta, Fernández Vara.

El PSOE gobernante en la región “tiene la última oportunidad de salvar a Extremadura”

Que se olviden los empleados públicos, no habrá el 2%, porque así no se van a estabilizar las cuentas, añade Monago, que ha propuesto pedir un régimen fiscal especial para Extremadura, que cabe en el derecho comunitario, “y tenemos que estar todos juntos para pedirlo, y esta sea una región en la que se pueda invertir; un trato diferencial no por privilegio sino por necesidad del pueblo extremeño. Empecemos el acuerdo por ahí”, ha invitado al presidente de la Junta Fernández Vara.

“Si el Estado no mira a Extremadura hay que llevarle las llaves de la región a la Moncloa, al señor Sánchez, no hay ninguna región en Europa con la vulnerabilidad de Extremadura, yo también tendré mi parte de culpa y la asumo”.

A la vez que la exención total de impuestos a pymes y autónomos hasta final de año, ha propuesto un primer plan de rescate de 1.000 millones de euros para “rediseñar” el modelo económico extremeño.

Pandemia

Monago ha reclamado una auditoría “completa” de lo que haya pasado en la residencia de mayores Asistida de Cáceres, donde habría habido “cosas graves y fallos”, ya que “auditando es como se progresa, no tapando”.

La Comunidad habría tenido la letalidad más alta en mayores infectados de España, el 84%, con más muertos relativamente que Madrid o Andalucía. “Queremos ofrecer esperanza y garantía a los mayores, hay que protegerles, la mortalidad ha sido insoportable en algunos centros, reúnanse con las familias, ellos tienen cosas que decir, ayuda para tomar decisiones, y además les va a reconfortar”.

Monago ha explicado su comportamiento durante la pandemia en que denunció la “falsedad” en los datos de contagiados y fallecidos “para salvar vidas y porque nos lo pedían las víctimas a gritos”

Lo cómodo, añade el dirigente del PP, “habría sido dejarse llevar por la corriente que hay en Extremadura, por el masaje que hay al presidente [de la Junta] “.

Vara: no al régimen fiscal

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha replicado que su partido votó en contra y tumbó una comisión de investigación en las residencias de mayorer porque “el juicio previo ya estaba hecho”, y confirma que estos meses han sido “los peores momentos de mi vida”.

Extremadura no está quebrada, rechaza Vara, “usted mismo reconoce que hay fondos europeos sin gastar; y no estoy de acuerdo con un régimen fiscal especial, ni con un régimen especial eléctrico para Extremadura como pide la señora De Miguel [líder de Unidas por Extremadura, UPE], no sé que tenemos de especial, y qué quedaría de España con distintos precios de la luz, regímenes fiscales diferentes…, si eso es lo que quieren los que desean irse de España”.

“Nuestro problema es de renta, no de fiscalidad, no de impuestos”, sin embargo “le cojo la palabra para ir los cuatro [él con los líderes de PP, Ciudadanos y UPE] a Madrid al Gobierno, para reclamar un programa de infraestructuras a diez años”.

Vara, frente a las tasas de pobreza indicadas por Monago, indica que con el ingreso mínimo vital, que llegaría a 20.000 familias y 60.000 personas, si a una familia con tres hijos le garantizas 1.000 euros, podemos acabar con la pobreza severa”.

Una región de clases pasivas

Monago le ha replicado a su vez que hay muchos kilómetros de costa interior desaprovechados, “en otros sitios de Europa habría con eso miles de empleos en torno al turismo”.

“Es la última oportunidad”, terminaba el dirigente popular, “que tenemos para salir del furgón de cola e impedir que se sigan yendo los jóvenes; no podemos ser un territorio solo de clases pasivas, solo de rentas básicas, solo de mínimos vitales, esta tiene que ser una tierra de oportunidades”.