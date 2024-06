El presidente de la Diputación de Badajoz anuncia querellas por los “bulos” en torno al hermano de Pedro Sánchez

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este miércoles que se va a defender ante la Justicia de los “bulos” que atentan contra su honor y dignidad relacionados con el hermano de Pedro Sánchez, el músico David Sánchez, como responsable de artes escénicas del organismo provincial.

Gallardo ha hecho este anuncio tras ser preguntado por una información que publican varios medios digitales, en las que se acusa a la Diputación de Badajoz de estar montando “a toda prisa”, en el interior de la Sociedad Agropecuaria, un despacho a David Sánchez Pérez-Castejón.

Esto se estaría llevando a cabo, según estos medios, para que el músico, como responsable de artes escénicas de la Diputación pacense, pueda justificarse ante la juez que ha abierto diligencias contra él por tráfico de influencias, malversación y fraude a Hacienda.

Miguel Ángel Gallardo ha aclarado que la Sociedad Agropecuaria ya no existe y que en el citado edificio trabajan funcionarios de la Diputación. El presidente de la institución provincial ha dejado claro que en este asunto relacionado con la denuncia de Manos Limpias, a la que luego se ha sumado Vox y los Abogados Cristianos, “hay que dejar que actúe la Justicia” y ha criticado que “se están trasladando demasiados bulos, demasiadas cuestiones que ya afectan a lo personal”.

“Yo personalmente me voy a defender de ellas ante la Justicia”, ha dicho, porque “están ya saliendo cosas que me parece que atentan contra todo honor y toda dignidad de las personas” y porque “la política no se debe de convertir en ese espacio de fango”.

A su juicio, a ello está contribuyendo de “alguna manera” el Gobierno de la Junta de Extremadura, que tiene en su seno a Vox, a “quienes provocan este tipo de denuncias que se convierten luego en ataques que contra la intimidad de las personas y que nada tienen que ver con la verdad”.

Gallardo, que también es secretario general del PSOE en Extremadura, ya ha dicho que espera que “cuanto antes” se archive la denuncia contra él y el hermano de Pedro Sánchez interpuesta por Manos Limpias en un juzgado de Badajoz porque “no hay nada que ocultar” y “está todo hecho conforme a la ley”.

Considera que todo responde a un intento de quebrar su reputación tras su elección como responsable de los socialistas extremeños.