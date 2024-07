El PSOE extremeño sobre el pacto entre el PSC y ERC: “Ya sabemos cómo funcionan los nacionalismos”

El líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha emplazado a conocer el detalle del preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa aunque ha avanzado que si el pacto quiebra el principio de igualdad entre los españoles, estarán “radicalmente en contra”.

“Pero ya sabemos cómo funcionan los nacionalismos e independentismos que dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra. Vamos a ser prudentes”, ha matizado Gallardo al ser preguntado por esta cuestión en Badajoz, que -ha dicho- no puede valorar todavía en su “justa medida” hasta saber la letra pequeña del acuerdo.

No obstante, ha recordado que el PSOE de Extremadura siempre ha mantenido y mantiene la misma posición: “los territorios no tributan, tributan los españoles y la solidaridad no la ejerce una comunidad sobre otra”. “Nosotros no queremos recibir las migajas de Cataluña, nosotros recibimos la solidaridad del conjunto de los españoles... igual que somos solidarios con aquellas comunidades que necesitan de Extremadura, por ejemplo su potencial energético”, ha agregado.

Además, Gallardo se ha comparado con la presidenta de la Junta, María Guardiola, al afirmar que no es como ella que sí “cambia sus principios en función de los intereses” que le marca la dirección nacional del PP: “le marca Génova una posición y esa es la que defiende aunque diez minutos antes haya defendido una diferente”.

Declaración de Pedro Sánchez

El también presidente de la Diputación de Badajoz ha sido cuestionado además por la causa en la que se investiga a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y en la que está llamado a testificar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras mostrar su respeto a la “independencia” de los tres poderes del Estado y “máximo respeto a la justicia”, ha reflexionado que en la justicia pasa como en cualquier otra profesión: “no son todos los médicos iguales, no son todos los políticos iguales, no todos aquellos que ejercen un oficio, lo hacen con la misma capacidad y con la mejor forma”.

En este sentido, considera que hay “puntos muy oscuros en todo esto que se está desarrollando con respecto al juez Peinado” y que “al final parece que fuera como una llamada de atención permanente”.

En cualquier caso, ha apuntado, también la justicia tiene instrumentos para corregir conductas, “lo malo” es cuando eso ocurre a posteriori, cuando “no hay solución”, porque “Peinado parece que este año no tiene vacaciones pero la Audiencia Provincial de Madrid sí parece que las tiene”.