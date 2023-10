Vox advierte que la acogida de inmigrantes es un riesgo para la seguridad de Mérida

Vox pedirá la “reprobación” del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Extremadura, por “promover la llegada de 200 inmigrantes ilegales” a la ciudad procedentes de Canarias.

El portavoz de Vox en la Asamblea y senador autonómico, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado que el alcalde ofreciera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Mérida como lugar de acogida. “Comprendo que quiera hacer méritos ante el señor Sánchez, dueño absoluto de su partido y de España, según parece ser para suceder al señor Vara, pero el precio no puede ser la ciudad de Mérida y su seguridad”, ha señalado Gordillo sobre las palabras del alcalde durante el acto político celebrado el pasado sábado en la capital extremeña, en el que participó el presidente del Gobierno.

A juicio del dirigente de Vox, “el alcalde no es quien para promover este efecto llamada” y se está “poniendo al lado de las mafias que comercian con carne humana”, que son los “antiguos tratantes de esclavos”.

Gordillo, a pregunta de los periodistas, se ha mostrado en “desacuerdo” con la decisión de la Junta de Extremadura de no oponerse a la llegada de los inmigrantes y ha considerado que la visión que tiene el PP de esta asunto es “equivocada”. “Aquí no hay conflicto de ninguna clase”, ha aseverado sobre el gobierno de coalición, ya que en el pacto de 60 puntos entre Vox y el PP no toca la inmigración, y ha opinado que la discrepancia “es perfectamente normal”.

El senador ha recordado la posición de Vox en contra de la inmigración ilegal y de la regularización cuando llegan a España por la vía de los hechos, ya que algunos se dedican a la delincuencia o vienen “radicalizados por cuestiones religiosas”. “Esto no va contra ninguna persona”, ha insistido Gordillo, porque la experiencia dice que estas políticas de “brazos abiertos” no traen buenos resultados y gobernantes europeos y de EEUU ya están dando marcha atrás.

Mérida, centro de tránsito

Por su parte, el regidor ha defendido este miércoles la llegada de unos 200 migrantes a Mérida por “solidaridad” hacia estas personas. Rodríguez Osuna ha explicado que está política responde a un compromiso electoral del PSOE y ha recordado que en el 2018 el albergue municipal de Mérida ya acogió migrantes con motivo de la “oleada” de migrantes que se produjo entonces.

En este sentido, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adquirió posteriormente el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Mérida, en las instalaciones del albergue municipal, por 800.000 euros, ha apuntado. A partir de ahí, ha agregado el alcalde, el Ministerio licitó la mejora y ampliación del centro, que adjudicó por 14 millones de euros, con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Rodríguez Osuna ha dicho que los migrantes son personas que necesitan ser atendidas y Mérida debe ser también solidaria con el resto del país por la oleada de migrantes que están llegando a Canarias. Ha subrayado que el peso de la migración supone el 13 % en el conjunto de España, mientras que en Extremadura es solo del 2,8.

El alcalde también ha señalado que no sabe cuánto tiempo van a estar aquí y, en este sentido, ha aclarado que este es “un centro de tránsito”.