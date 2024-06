El SES asegura que 21 médicos que han acabado el MIR han decidido quedarse en Extremadura

El 65% de los residentes que terminaron su formación en mayo en la región, 21 de 32 facultativos, seguirán en el Servicio Extremeño de Salud (SES) con un contrato de interinidad de hasta tres años de duración, al igual que otros tres especialistas más provenientes de otras comunidades autónomas, gracias al plan de fidelización puesto en marcha por la Administración.

Según los datos aportados en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea extremeña por el gerente del SES, Jesús Vilés, la cifra duplica a los residentes que se fidelizaron en 2022 y 2023, que fueron diez cada año.

Vilés ha comparecido para responder a una pregunta formulada por Unidas por Extremadura sobre la elaboración del plan estratégico de listas de espera. “El primer paso para atender a nuestros ciudadanos era contar con profesionales que puedan atenderles”, ha dicho el gerente del SES, quien ha asegurado que ha aumentado la implicación de los sanitarios en este aspecto, poniendo como ejemplo que en el Hospital Universitario de Cáceres se han duplicado las intervenciones en traumatología.

Sobre el plan para reducir las listas de espera, tanto en número de pacientes como en tiempo de espera, el responsable del SES ha apuntado que se está terminando de redactar, aunque ya se han tomado medidas como atender a los extremeños que lleven en lista de espera de 2019 a 2021.

Según Vilés, se ha tenido en cuenta la aportación de los profesionales sanitarios de todos los sistemas y áreas de salud de la región para elaborar el plan de gestión de las listas de espera, una “prioridad desde que llegamos al gobierno”.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico se encontró con unos cien mil extremeños en dichas listas, algunos con 800 o 900 días acumulados de demora, por lo que el plan buscará “revertir la tendencia” de los últimos años.

A su juicio, la redacción del plan integral está “muy avanzada” y, aunque no esté finalizada, no quiere decir que no se estén tomando medidas, ha señalado, con el objetivo de que los pacientes esperen menos días para las intervenciones quirúrgicas, una primera consulta y acudir a pruebas diagnósticas y terapéuticas. “No pretendemos acabar con las listas de espera sino mejorar los tiempos medios”, ha aseverado.

Entre los ejes fundamentales del plan estarán garantizar la equidad en el acceso como en la atención sanitaria, y el objetivo será reducir el tiempo de espera y el número de personas en las listas, así como disponer de “información rigurosa” sobre ello.

En este sentido, ha recordado que existían 25.346 personas no contabilizadas en las anteriores listas de espera, y “debían serlo según las indicaciones del Ministerio”, ha dicho Vilés quien ha apostado por mejorar la transparencia y la información a los ciudadanos frente a las “cifras erróneas” aportadas antes.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, ha pedido al Ejecutivo regional que cuente con la colaboración de todos los grupos parlamentarios para la elaboración del plan estratégico para atajar el problema “estructural multifactorial” de las listas de espera sanitarias.