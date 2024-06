Al FIC tornem a tenir el privilegi de comptar amb Bob Pop. L'escriptor i guionista, que ja va ser present a la primera edició del Festival de l'elDiario.es celebrada a Vàlencia, no s'ha volgut perdre aquesta nova trobada que se celebrarà els dies 28 i 29 a Barcelona.

Sobre l'escenari de plaça de Catalunya, Bob Pop interpretarà el dissabte 29 de juny a les 11.00h l'adaptació a monòleg teatral del seu diari més personal, 'Dies simètrics'.

Amb l'honestedat que el caracteritza, aquesta obra és una defensa ferotge de la memòria i del dret a la posteritat. Un relat tan cru com ple d'esclats d'esplendor sobre la vida real, el dolor físic i emocional i una insaciable curiositat intel·lectual. 'Días simétricos' es composa de lectures, reflexions, pel·lícules, treball i amor, en què també parla de com és viure amb esclerosi múltiple. A més, és un homenatge emotiu a tots els creadors que l'han inspirat.

A 'Días simétricos', Bob Pop planteja un joc entre un passat propi i aliè i el seu present. En aquest monòleg, tot funciona d'una manera simètrica, sense punts de contacte, per construir-se des del present davant de qui va ser.

Aquest espectacle, com la resta d'activitats del Festival de les Idees i la Cultura, serà d'accés gratuït.

Quan — Dissabte 29 juny. 11.00 h On — Plaça de Catalunya, Barcelona Entrada gratuïta

Bob Pop. Escriptor i guionista.

(Madrid, 1971). Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, és un dels periodistes culturals i de societat més seguits pel seu treball a la televisió, ràdio i mitjans escrits, com La Marea. És autor, entre altres, de Un miércoles de enero, Mansos i els diaris Días Ajenos i Días simétricos. L'escriptor es troba actualment de gira amb el darrer espectacle hablar no sirve. De nada, una peça sobre dependència, vulnerabilitat i la incomoditat que genera tant l'escenari com la vida mateixa. El seu darrer llibre, Como las Grecas (Debate) és un assaig sobre per què ens agrada tant emborratxar-nos. També és el creador de la sèrie de televisió autobiogràfica Maricón perdido (2021), guanyadora d'un premi Ondas, de la qual en prepara una continuació.

