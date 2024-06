Un any més els podcast seran protagonistes del Festival de les Idees i la Cultura que se celebra a Barcelona i que oferirà l'oportunitat de veure com es fan en directe tres dels millors xous d'aquest format des de la plaça de Catalunya.

El dissabte 29 de juny el públic podrà gaudir de franc a partir de les 19:15h del xou La Ruina, un dels podcast d'humor més escoltats, que acumula milions de visites a YouTube i amb gran èxit en els seus enregistraments en viu.

La Ruina està conduït pels guionistes i còmics Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes. En aquest espectacle en directe, tant assistents com convidats especials comparteixen en públic la seva anècdota més enutjosa. Pels micros de La Ruina han passat a compartir la seva misèria gent com Berto Romero, Facu Díaz, Marc Giró... I ens han demostrat que absolutament tots som més estúpids del que ens creiem. Al FIC estaran acompanyats a l'escenari de la reconeguda periodista Gemma Nierga, que ens sorprendrà amb les seves anècdotes més vergonyants.

Quan — Dissabte, 29 de juny. 19.15 h On — Plaça de Catalunya Entrada lliure

Participa explicant la teva ruïna

Durant l'espectacle, diverses persones del públic pujaran a l'escenari (prèvia inscripció) per explicar la major de les seves ruïnes i riure-se'n. Com ells mateixos expliquen, “no es busca jutjar ningú, sinó que es tracta de tocar fons col·lectivament”.

Si assistiràs presencialment a La Ruina en directe a Barcelona i vols participar compartint sobre l'escenari la teva ruïna més ruïnosa, pots deixar-la en aquest enllaç i et citarem si ets seleccionat. Perquè tots tenim (com a mínim) una ruïna que el món mereix escoltar. T'esperem en aquesta oportunitat única d'assistir de franc a un dels espectacles de més èxit que esgoten entrades en totes les seves funcions programades.

Un tema Al dia, amb Juanlu Sánchez i Olga Rodríguez

Abans de La Ruina, l'estudi podcast començarà aquesta tarda a les 17:40h amb un lliurament molt especial d'Un tema Al dia. Presentat per Juanlu Sánchez, subdirector d'elDiario.es i autor de la newsletter Al Dia, el programa comptarà amb la periodista Olga Rodríguez com a convidada especial per parlar sobre les claus de la matança a Gaza, les solucions que pot aportar la justícia internacional i el paper del periodisme en una crisi com aquesta.

Un tema Al dia és el podcast diari d'elDiario.es que, en episodis monotemàtics de 15 minuts, explica cada dia un assumpte d'actualitat amb un to proper i original i sense perdre el rigor informatiu. Guanyador del Premi Ondas al Podcast Revelació el 2023, és el daily líder a Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, segons les dades públiques de les plataformes, on suma més de 125.000 subscriptors. Ha estat reconegut com a “podcast revelació” per Amazon i recomanat com a “imprescindible” per Apple.

Quan — Dissabte, 29 de juny. 17.40 h On — Plaça de Catalunya Entrada lliure

Cap de temporada de Carne Cruda amb un xou amb magnificència

Carne Cruda. Javier Gallego i Violeta Star lideraran un programa especial en directe en què Carne Cruda tanca una de les seves temporades informatives més intenses com es mereix: amb un espectacle radiofònic en viu ple de sorpreses.

El FIC 2024 té el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

Quan — Dissabte, 29 de juny. 18.25 h On — Plaça de Catalunya Entrada lliure

