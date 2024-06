Margaret Atwood i la seva mirada al futur, al Festival de les Idees i la Cultura d'elDiario.es

Al Festival de les Idees i la Cultura tenim el privilegi de comptar aquest any amb Margaret Atwood, una de les escriptores més prestigioses del panorama internacional. La guardonada autora de El cuento de la criada conversarà en directe a través de videoconferència des del Canadà en una entrevista amb Maria Ramírez, subdirectora d'elDiario.es i corresponsal internacional. Se suma així a la llista de personalitats internacionals que han participat al FIC en diferents edicions, com Noam Chomsky, Jane Goodall i Roberto Saviano.

L'entrevista es durà a terme el dissabte 29 de juny a les 17:00 a la plaça de Catalunya. Aquesta serà una oportunitat única per escoltar una de les màximes referents de la narrativa actual i conèixer de primera mà la seva obra, els seus projectes i els grans temes que vertebren els llibres.

Filla d'un biòleg i una nutricionista, Margaret Atwood és de les poques novel·listes que admet que la seva primera vocació no va ser l'escriptura. Ella volia ser biòloga i, de fet, el seu primer conte tractava de la supervivència d'una formigueta. La seva literatura ha estat unida des d'aleshores a l'activisme ecologista, els drets humans i la igualtat de les dones.

Atwood imagina futurs desgavellats sobre la base del pitjor de la societat present. En el futur s'ubica El cuento de la criada, la seva obra més famosa, una distòpia on les dones són reduïdes a atuells reproductius. També és futurista la “trilogia de Maddaddam”, una altra distòpia en què el món ha patit una terrible pandèmia a la qual només han sobreviscut uns quants éssers humans i alguns éssers genèticament modificats.

La seva capacitat visionària situa Margaret Atwood entre els màxims exponents d'un gènere en què van brillar Aldous Huxley, George Orwell i, més recentment, Kurt Vonnegut i Ursula K. Le Guin. El seu mètode és observar atentament el present per derivar-ne un futur probable, per més indesitjable que sigui perquè, per a ella, “l'escriptura és l'art de la falsedat plausible”.

A principis de novembre, es publicarà a Espanya de la mà de l'editorial Salamandra el nou llibre de Margaret Atwood, Perdidas en el bosque, una enlluernadora col·lecció de contes que exploren en profunditat el cor de les relacions familiars, la pèrdua i la memòria, i el que vol dir passar una vida junts i en parella. Són 15 històries extraordinàries que parlen dels nostres temps des d'una perspectiva única, amb la perspicàcia que caracteritza l'obra d'Atwood.

L'entrevista a plaça de Catalunya serà de accés gratuït i es podrà seguir amb traducció de subtítols a les pantalles.

Quan — Dissabte, 29 de juny. 17.00 h On — Plaça de Catalunya Accés gratuït

Margaret Atwood

Escriptora. (Ottawa, 1939). És una de les veus més prestigioses del panorama narratiu internacional. Autora traduïda a més de quaranta idiomes, ha practicat tots els gèneres literaris. Entre la seva àmplia i reconeguda producció destaquen les novel·les El cuento de la criada, Los testamentos, Por último, el corazón, Alias Grace, Oryx y Crake, El año del Diluvio i Ojo de gato, la col·lecció de relats Nueve cuentos malvados i l'assaig Penélope y las doce criadas, tots ells publicats per Salamandra. Ha rebut, entre d'altres, el Premio Príncipe de Asturias de les Letras, el Governor General's Award, l'Ordre de les Arts i les Lletres i el Premi Booker (dues vegades).

Debat al CCCB amb escriptores catalanes

Els llibres també ocuparan part de la jornada del divendres 28 de juny. Al CCCB, tindrà lloc el debat 'Mujeres valientes: nuevas voces en las letras catalanas'. Les escriptores Mar García Puig, Txell Feixas i Regina Rodríguez Sirvent conversaran amb la directora adjunta d'elDiario.es Neus Tomàs sobre els seus llibres, protagonitzats per dones que no responen a arquetips i fugen de convencionalismes.

Per a aquesta activitat cal reservar plaça gratuïta per qüestions d'aforament. No et quedis sense!

Quan — Divendres, 28 de juny. 17.35 h On — CCCB Reserva plaça gratis

El FIC 2024 té el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.