VÍDEO | Darío Adanti, sobre el turisme massiu: “Això no és d'esquerres ni de dretes, perquè sense ecosistema no hi haurà ni una cosa ni l'altra”

La revista satírica Mongòlia ha portat el seu espectacle a Barcelona per barrejar sobre l'escenari el seu humor irreverent i alhora reflexiu al Festival de les Idees i la Cultura d'elDiario.es. El xou ha estat a càrrec de l'humorista Darío Adanti, que presenta l'espectacle Catalunya es lo que yo te diga. Adanti ha transmès la seva preocupació pel turisme massiu i el seu impacte a la crisi climàtica: “No podem créixer infinitament. Ens estem carregant el planeta. La crisi climàtica no ve per a les generacions següents, la tenim aquí. Ens estem quedant sense aigua (...)”, assegura.

“El turisme ha de ser un turisme raonable, un turisme ben gestionat. Hem de recuperar les ciutats per a nosaltres, per als que vivim aquí. Això no és ni d'esquerres ni de dretes. Perquè si ens quedem sense l'ecosistema planetari no hi haurà dreta , ni esquerra, ni unionisme ni independentisme”, ha afegit. L'humorista ha recordat que el proper 6 de juliol desenes de col·lectius han convocat una manifestació contra el turisme massiu a Barcelona.