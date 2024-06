El xou de Mongòlia arriba a Barcelona!

La revista satírica Mongòlia porta el seu espectacle a Barcelona per barrejar sobre l'escenari el seu humor irreverent i alhora reflexiu. El xou, d'entrada gratuïta, com la resta d'activitats del festival, anirà a càrrec de l'humorista Darío Adanti.

Adanti presentarà Catalunya es lo que yo te diga, un espectacle amb què demostrarà que hi ha alguna cosa més catalana que els calçots i la fideuà: els migrants argentins. I és que abans que els creuers envaïssin les costes catalanes agreujant la sequera, els argentins ja havien envaït Catalunya per contagiar-los la seva neurosi i poder així vendre's com a psicoanalistes.

Com no podia ser d'una altra manera, un altre argentí, el de Mongòlia, ara vindrà a explicar als catalans què i com és Catalunya. Entre tanta il·luminació transcendental, no faltaran recomanacions de com s'haurien d'independitzar els catalans dels Borbons ja que, comparats amb l'Amèrica Llatina, Catalunya arriba amb més de 200 anys de demora. No faltarà un tutorial breu per millorar els insults a la corona, per part d'aquest natural d'un poble que ha destacat, sobretot, en la creació noble i sofisticada d'improperis.

Les intervencions d'Adanti sobre l'actualitat amb el seu punt d'humor negre estaran acompanyades de vídeos i animacions que ja són marca de la casa.

L'espectacle se celebrarà el divendres 28 de juny a les 19:10 al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona). Totes les activitats del Festival són gratuïtes, però com que l'aforament al CCCB és limitat, cal que reserveu la vostra entrada, i si voleu la d'un acompanyant. Els socis i sòcies de elDiario.es han tingut accés preferent a aquestes reserves.

Quan — Divendres, 28 de juny. 19.10 h On — CCCB, Barcelona Reservar entrada gratis

Darío Adanti

Humorista, historietista i il·lustrador. Buenos Aires (Argentina), 1971. És un dels fundadors de la revista Mongòlia, on escriu i dibuixa, activitat que compagina amb el xou satíric de la revista. Ha publicat les seves vinyetes a mitjans com The New York Times, El País i elDiario.es. Ha editat diversos còmics a Espanya, com El calavera, Colmillo blanco y El señor Cabeza de Tostadora. També és autor de Disparen al humorista (Astiberri, 2017), assaig gràfic sobre els límits de l'humor. La seva darrera obra és un còmic sobre canvi climàtic: l meteorito somos nosotros (Astiberri, 2022).

Només requereixen reserva d'entrada gratuïta les activitats del CCCB. La resta d'espectacles, concerts i debats del FIC tindran lloc a la plaça de Catalunya i no requereixen reserva de cap tipus, l'accés és lliure i gratuït. Podeu consultar el programa complet aquí.

