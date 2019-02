"Los grandes cambios surgen desde abajo"

Marta García Larriu ha trabajado en el mundo del cine neoyorquino con directores como Costa-Gavras, Gilles Paquet Brenner y ha dirigido la produccion de uno de los primeros largometrajes de Panama. También ha producido entre otros muchos cortos: Madre (Rodrigo Sorogoyen), que ha ganado Goya y una larguísima lista de premios. Este domingo sabremos también si ha ganado el Oscar, al que está nominado como mejor cortometraje.

Hace cuatro años, fundó el festival Another Way, de documentales sobre progreso sostenible. De ahí, nació el ciclo Another Day, “porque la sostenibilidad no es una cuestión que deba suceder una vez al año”. Desde enero, proyecta una vez al mes un documental en ocho salas de la cadena de cine MK2/Cinesur en toda España. Desde esta semana, FilmAnd es medio colaborador del ciclo.

¿Cómo nació tu conciencia ambiental?

Tras trabajar en Nueva York, tuve la oportunidad de irme a Latinoamérica. En Buenos Aires, vi, en un festival de medioambiente, dos películas que me marcaron: A quién le importa? (Mara Mourão), sobre emprendimiento social, y Life in a Day (Kevin MacDonald, Loressa Clisby), sobre las interconexiones que nos unen a todos los que vivimos en el mismo planeta. Después me fui a Panamá para rodar. Estando en la Isla de San Blas, me chocó ver tantos plásticos y latas tiradas en un lugar tan paradisíaco. Como directora de producción de un equipo de 140 personas, al que dábamos tres veces de comer, fui muy tajante: había que reciclar y disminuir el uso del plastico.

¿Y de ahí a crear un festival sobre sostenibilidad?

Tras rodar esta película, decidí regresar a Madrid. Tenía claro que no quería llevar un ritmo de producción tan frenético como el de que había llevado en Estados Unidos. Estaba conmovida con el tema medioambiental y quería aportar mi granito de arena, así que busqué un festival en el que ser voluntaria. Empecé a buscar y me di cuenta de que Madrid no tenía festival de medio ambiente y ahí fue donde me arremangué y decidí crearlo. No quería que fuera solo de medioambiente, sino de progreso sostenible para abarcar los tres pilares: social, economico y medioambiental.

¿Cómo fueron esos primeros pasos?

La primera edición fue muy modesta, con siete películas y dos actividades, frente a la cuarta edición, en la que hemos tenido 21 largos, 19 cortos y 9 actividades, como replantar árboles. Hemos pasado de 700 personas a 3500. El crecimiento ha sido maravilloso.

Marta García Larriu

¿Tras cuatro ediciones, qué respuesta has encontrado por parte de los espectadores?

La acogida de la ciudad de Madrid ha sido bastante buena. El interés aumenta de año en año. Hay un alto nivel de frustración y de deseo, para que tanto la administración como las empresas se impliquen más. Hay una búsqueda de alternativas. Me encuentro con muchas personas que están cambiando su modo de vida y vienen para informarse. Reunirse en un espacio es muy importante, porque el camino de la persona que desea vivir sosteniblemente es duro y solitario. Es bueno poder ver ejemplos de personas que lo están llevando más lejos y empresas que ofrecen bienes y servicios desde otro lugar.

¿Cómo has transformado un festival en un ciclo de cine mensual por toda España?

Llevamos mucho tiempo haciendo ciclos, desde el segundo año del festival, porque creemos que la sostenibilidad no es una cuestión que deba suceder una vez al año. Siempre hemos querido mantener viva la conversación y en un encuentro con Jesús Mateos (director de marketing de la cadena de cines MK2), surgió la posibilidad de llevarlo a ocho ciudades españolas. Y la verdad es que es maravilloso poder expandir nuestra influencia.

