Alfonso Rueda pide la transferencia de más competencias sobre sanidad a las comunidades autónomas

Las ideas de la Xunta para hacer frente al incremento de la tensión que la sanidad -y, especialmente, la atención primaria- pública afronta en los meses de verano van de sugerir a los médicos que tienen una segunda residencia en la costa que ejerzan allí temporalmente a echar mano de trabajadores que aún no han completado su formación. “Ideas singulares”, las llamó el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xosé Ramón Gómez Besteiro, en una pregunta dirigida al presidente de la Xunta. Alfonso Rueda volvió a la resignación ante el panorama que se presenta: “Nunca las medidas son suficientes, pero las estamos adoptando”. Después dirigió su dialéctica contra el Gobierno central. Tras años de ejecutivos del PP en Galicia que no se han caracterizado por sumar competencias, deslizó en la Cámara que las comunidades autónomas deberían controlar más áreas de la gestión sanitaria: “El Ministerio es la pata que falta, lo dicen todas las comunidades. Es fundamental mientras se reserve competencias que, si nos las traspasara, otro gallo cantaría”.

Para Rueda, el discurso de la oposición sobre la sanidad pública gallega es “catastrofista” y está “desconectado de la realidad”. Para rebatir las críticas de Besteiro, el presidente gallego ha afirmado que la sanidad gallega está entre las mejores valoradas por los pacientes. La valoración de 2023 publicada por el Ministerio de Sanidad, con datos por comunidades autónomas, indica que, en atención primaria, en Galicia la nota es de 6,4, la misma que en el conjunto del sistema. Y el barómetro sanitario del CIS para el año pasado muestra que el 58,8% de los gallegos creen que la sanidad funciona bastante bien o bien, aunque necesita algún cambio. Entre las 17 comunidades, el porcentaje gallego es el séptimo por la cola.

Para Rueda, las medidas que está proponiendo la Xunta para rellenar huecos en los centros sanitarios en verano “están funcionando y las están copiando en muchos sitios”. La situación mejoraría, sostuvo, “si el Gobierno central no fuese un mero comentarista”. Besteiro le afeó al presidente gallego que centrase sus respuestas en la actuación del Ministerio: “Pregunto por manzanas y usted me contesta con peras. Pregunto por la gestión de Galicia y me contesta con España”. El líder de los socialistas le recordó que la gallega es la segunda comunidad con menor presupuesto asignado a la atención primaria y aseguró que hay 5,6 médicos por cada 1.000 gallegos, frente a los 6,2 de media en España. La realidad de los gobiernos del PP en los últimos años, dijo, es la de “la desatención” a la medicina de familia.

Las críticas sobre los intentos de Rueda de desviar la atención de la gestión de su Gobierno con reproches al Gobierno central se repitieron en la otra pregunta de la sesión de control de este miércoles, la que hizo Ana Pontón, portavoz del BNG, sobre el modelo de financiación de las comunidades autónomas. La nacionalista preguntó que va a hacer la Xunta para negociar un sistema que sea “mejor” para Galicia. “Si tan importante es, ¿por qué no lo consiguieron ustedes cuando apoyaron la investidura [de Pedro Sánchez]?”, respondió Rueda. Pontón, que está al frente del grupo parlamentario más grande tras el del PPdeG, ironizó en su réplica: “Sí, señor jefe de la oposición, le respondo a sus preguntas”. “Su respuesta es un retrato de la incapacidad política. Me pide a mí que haga su trabajo como presidente para negociar la financiación del país. Gánese el sueldo”. añadió.

El jefe de la oposición

Rueda recogió el guante: “¿Me dice que soy el jefe de la oposición? Sí, por supuesto, frente al Gobierno central, sí”. No profundizó en el debate de fondo sobre los recursos que el Estado distribuye a las comunidades. Se limitó a decir que su responsabilidad como presidente es lograr que el dinero sea “suficiente para financiar los servicios públicos”. Y se remitió a la llamada Declaración de Santiago, firmada hace tres años por ocho presidentes autonómicos, que manifiesta que “debe blindarse la igualdad entre territorios”, pero no aclaró por qué vía.

El BNG, que citó un informe del Consello de Contas para cifrar en 14.000 millones de euros el “agujero” con Galicia del sistema actual, rechazó la vía de la “multilateralidad” defendida por Rueda para negociar el nuevo modelo de financiación. “El PP es cómplice de esta discriminación”, acusó Pontón, que aseguró que la Xunta lo ha empeorando con su política de hacer “regalos fiscales” a los patrimonios más altos mientras deja “en una situación preocupante los servicios públicos”. “Galicia necesita un sistema singular”, insistió.

El presidente de la Xunta rechazó la postura con el argumento de que los ofrecimientos singulares del Gobierno son “a quien le interesa, que es Catalunya”. “¿Qué vamos a hacer? Justo lo contrario de lo que usted apoya: huir de particularidades”, añadió. Y criticó la demora de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El modelo, le recordó Pontón, está caducado desde hace una década: “¿Le reclamó el PP a Rajoy que lo cambiara? Estuvieron callados, siempre al servicio del centralismo”.