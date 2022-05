La CIG denuncia que hay 35 puestos sin cubrir en brigadas antincendios de Lugo

La CIG denuncia la “preocupante” falta de profesionales en “todos” los distritos forestales de la provincia de Lugo a las puertas del inicio de la campaña de alto de riesgo de verano, ya que hay 35 puestos que constan como efectivos (al figurar en la relación de puestos de trabajos), “pero que, en realidad, están sin cubrir”.

En un comunicado, el sindicato reclama a la Consellería do Medio Rural que cubra estas vacantes, dado el “peligro que esto implica en un trabajo de riesgo elevado como este”. Censura que esta falta de profesionales “se lleva arrastrando desde hace años sin que la Consellería do Medio Rural ponga solución”. “La Consellería do Medio Rural hace mucha propaganda, gasta muchos esfuerzos y dinero en transmitir una imagen de responsabilidad y profesionalidad que no se corresponde con su gestión del personal. Se enorgullece de tener un amplio dispositivo en el Spdcif, pero la realidad es que hay códigos de RPT pero no personas cubriendo esos puestos. Vende humo, pero está jugando con fuego”, reprueba.

Así, lamentan que muchos de los puestos de la RPT están sin cubrir, ya que la Consellería ni “los oferta como plazas de superior categoría o por adscripción provisional, ni tampoco dota estos puestos con personal de las listas de sustitución”. La avisa de que la administración “decidió cubrir solo las plazas de personal que está de baja por IT, pero muchas de ellas no llegan a ser efectivamente cubiertas, porque cuando terminan los trámites de los llamamientos las personas titulares ya se reincorporaron de la baja”.

De este modo, cita diferentes ejemplos de puestos vacantes de bomberos forestales, emisoristas, vigilantes, puestos de brigadas y de trabajadores de motobombas en los distritos de Mariña Lucense, Fonsagrada Ancares, Terra de Lemos, Lugo-Sarria y Terra Chá.