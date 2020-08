La alcadesa socialista de A Coruña arremete contra el Consejo Superior de Deportes por el descenso del Dépor y afirma que no aceptará “sobornos”

Inés Rey, alcadesa socialista de A Coruña, arremetió este jueves contra el Consejo Superior de Deportes y en concreto contra su presidenta, Irene Lozano, ante el hipotético descenso del Dépor a Segunda B. “Nunca hasta ahora había entrado en el tema deportio, pero es evidente que se adulteró la competición al no celebrarse la última jornada y se produjo un prejuicio irreparable al Dépor si se mantiene una Liga a 22”, afirmó en una entrevista en Radio Coruña. Además, salió al paso de las informaciones que aseguran que Lozano ofreció “inversiones” a la ciudad a cambio de aceptar la bajada del club. “No acepto ningún tipo de chantaje, ningún tipo de soborno, venga de donde venga”, dijo.

“A Coruña no se compra ni se vende. La dignidad de la ciudad está por encima de todo”, añadió. Rey, notoriamente molesta con la presidenta del CSD, a la que advirtió que le “debe quedar meridinamente claro” que quien “pretenda chantajear la ciudad me va a tener enfrente y nunca al lado”. Las declaraciones de la primera edil sucedían pocas horas antes de que la Liga y el Consejo se reuniesen para acordar el calendario de la competición. “Si finalmente la resolución es la que dicen [y el Deportivo desciende a Segunda B], el mensaje que el CSD estará transmitiendo a la sociedad no es acertado”, se extendió.

A finales de julio, la última jornada de la Liga de Fútbol Profesional en Segunda División debía enfrentar al Deportivo de A Coruña con el Fuenlabrada. Este último equipo viajó desde Madrid sabiendo que había coronavirus en su plantilla y saltándose los protocolos al respecto. El presidente de la Liga, Javier Tebas, asumió la responasabilidad por lo sucedido, según Rey realizó una “actuación irresponsable y consciente”. “¿Qué le está diciendo el Consejo Superior de Deportes a la sociedad? ¿Que el fútbol profesional está por encima de los demás y que se puede saltar los protocolos sanitarios y no pasa nada? Creo que es un mensaje muy negativo y yo no lo entiendo, A Coruña no lo entendería”, dijo Inés Rey.

La alcadesa concluyó su entrevista en la emisora coruñesa abriendo, con todo, una puerta: “Confío en que se adopte una decisión que no perjudique a quien no tuvo ninguna responsabilidad, el Deportivo”.