El alcalde de Vigo pide "no segregar" a madrileños y catalanes este verano

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pide que este verano "no se segregue" a los madrileños y catalanes por proceder de los focos más intensos de coronavirus. "No podemos hacer del contagio un factor de segregación, tenemos que buscar el no contagio, pero no de forma peyorativa porque es un fenómeno común", ha subrayado. Por ello, el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dice que las "playas seguras" de Vigo están abiertas a los habitantes de Madrid y Cataluña cuando se permitan los viajes.

Caballero ha insistido en no tener "prejuicios" hacia los ciudadanos de estos territorios sino mostrar "solidaridad". En una entrevista concedida a Europa Press, el regidor también avanzó el plan que Vigo pondrá en marcha este verano para hacer las playas del municipio más seguras y que consistirá en un sistema de cuadrículas que mantenga el distanciamiento social. Este sistema será compatible con la limpieza y desinfección de los arenales por las noches.

El presidente de la FEMP abogó por rediseñar los eventos culturales para adaptarlos a las nuevas restricciones de aforo y las recomendaciones sanitarias. Así, explicó que en lugar de hacer un gran concierto para 40.000 personas habría que celebrar más eventos y más pequeños. Las fiestas seguramente no van a tener concentraciones de más de 'x' personas, pero yo puedo hacer en un día 40 actuaciones de grupos de música moderna de Vigo y hacerlos en zonas distintas de la ciudad y cuando se llegue a 40 personas, el resto se tiene que ir".

Por último, Caballero aseguró que en Vigo no se va a llevar a cabo ninguna relajación de la probibición de consumo de alcohol en la calle, fuera de las terrazas. "El consumo de alcohol en zonas en las que no se puede consumir va a producir botellones legales y eso, al menos en mi ciudad, no va a pasar", dijo.