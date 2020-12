Citados para una PCR los asistentes al acto con Casado y Feijóo el viernes en A Coruña tras el positivo de una conselleira

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha citado a lo largo de este fin de semana "a todos" los asistentes al acto del PP celebrado el pasado viernes en A Coruña. Una de las presentes, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, confirmó ayer sábado que se ha contagiado con el coronavirus. En el evento intervinieron el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo. Las imágenes muestran abrazos entre ambos antes de que Feijóo se colocase de nuevo la mascarilla, que se había retirado para su intervención.

Este cribado se hace "por protocolo", informa Europa Press, que cita fuentes provinciales de la formación. Decenas de personas, entre ellas periodistas, fotógrafos y cargos del partido, han recibido una llamada del Sergas para hacerse la correspondiente prueba después de asistir a este acto, celebrado en el restaurante Árbore da Veira, en el Monte de San Pedro, y que llevaba por título 'Galicia: más inversiones, menos impuestos'.

Estuvieron presentes no solo Casado y Feijóo, sino también varios cargos orgánicos, como el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado; los presidentes provinciales de A Coruña, Diego Calvo; Lugo, Elena Candia; y Ourense, Manuel Baltar; además del vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, entre otros.

Fuentes del Gobierno gallego han indicado a elDiario.es que el positivo de Quintana no implica una cuarentena para sus compañeros en el Consello de la Xunta, puesto que ella no estuvo presencialmente en la última reunión. En el acto de A Coruña, han agregado, se respetó la distancia entre personas y el uso de mascarilla, de modo que no se consideran contactos estrechos. El PPdeG, consultado por Europa Press, ha insistido en que las citas para hacer la PCR son el "protocolo convencional" que sigue el sistema sanitario para "identificar contactos" de un positivo y evitar que se produzcan contagios.

Personas allí presentes han apuntado que ha habido abrazos incluso entre Casado y Feijóo, quien además, tal y como han capturado los fotógrafos, no llevaba la mascarilla en ese preciso momento.