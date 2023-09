Roberto Saviano: “El narco permite entender la dinámica del capitalismo contemporáneo”

Sigue el rastro del dinero. Esta es la lección fundamental que Roberto Saviano ha aprendido tras años de investigación sobre el narcotráfico. “Permite entender la dinámica del capitalismo contemporáneo”, afirmó en su primera intervención en la mesa inaugural del Festival de las Ideas y la Cultura organizado por elDiario.es en A Coruña. Y si al lector o al espectador le resulta tan “increíblemente fascinante” es porque “toca los nudos centrales de las vidas de todos”. El dinero y el poder, sobre todo. También la violencia. Saviano, que vive bajo protección policial desde hace 17 años debido a las amenazas de grupos mafiosos, compartió reflexiones con el periodista gallego Nacho Carretero, autor de Fariña. Las preguntas las hizo Ignacio Escolar, director de elDiario.es.

El escritor italiano se empeñó en dejar claro que el narcotráfico va mucho más allá del crimen. “Se trata de un mecanismo brutal de acumulación inmediata de dinero”, dijo, cuyas ramificaciones infectan el tejido social y económico de los territorios. “No hablamos de droga, hablamos de la economía de nuestro tiempo”, añadió. La que alimenta fondos financieros o burbujas inmobiliarias. La que, aunque se origina en la ilegalidad, no tarda en pasar a circuitos lícitos. Porque, explicó diáfano, los grandes sistemas de blanqueo se encuentran en Europa. Y si, de entrada, uno pensaría en Andorra, Luxemburgo o Liechtenstein, ya no, los tiempos están cambiando: “Es Londres a donde todas las organizaciones criminales del mundo envían su dinero”.

Gomorra, su impresionante ensayo periodístico de 2006, lo situó en el punto de mira de las mafias italianas. En él ya describía como el dinero del narco es ingrediente fundamental de la sangre del capitalismo. Nacho Carretero coincidió ante los cientos de personas -entre ellas la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey- que seguían la conversación en la Praza de María Pita: “Estamos, sobre todo, ante una actividad económica, que va desde lo más pequeño”, por ejemplo el que vende hachís en una esquina, hasta los que desencadena fuerzas capaces de “cambiar la forma de un Estado”. Puso un ejemplo, Ecuador, cuyo índice de criminalidad se ha disparado en los últimos años debido a los clanes de la droga.

Pero si seguir el dinero es la lección principal de Saviano para entender el narco, hacerlo no resulta fácil. De nuevo el capitalismo. “El crimen crece por la facilidad de movimientos del dinero”, expuso. El juego va a tal velocidad, y las mafias se han convertido en organizaciones financieras tan complejas, que ni siquiera los propios capos saben exactamene dónde lo guardan. “El Chapo Guzmán desconoce el rastro de su dinero. Solo sabe quién se lo entregó y a quién se lo entregó el, no donde está”, aseguró. Y los gobiernos no parecen estar por la labor. Condenan la mafia y los homicidios, por supuesto, pero no existe “una política contra la economía” del narco. A su ver, para luchar contra este estado de cosas resultaría fundamental la legalización de las drogas. El prohibicionismo, afirmó, es aliado del crimen organizado.