Rueda certifica que la moción de censura contra Jácome en Ourense nace muerta: “Va más de postureo que de otra cosa”

“Esto va mucho más de postureo, tanto por parte del PSOE como del Bloque, que de otra cosa”. El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, borraba de un plumazo cualquier posibilidad de acuerdo a tres bandas entre los partidos de la oposición en el ayuntamiento de Ourense para desalojar de la alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome. Rueda ha criticado que los nacionalistas, “el partido con menor representación” en el consistorio, hayan vetado la posibilidad de que sean los populares, “la segunda lista más votada” tras Democracia Ourensana, quienes presenten candidato en la moción de censura.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consello de la Xunta, el líder de los populares trasladó la decisión al grupo municipal pero quiso dejar clara su “opinión”. “Cuando se quieren hacer bien las cosas, se hacen de otra manera, si se trata de cambiar al alcalde para que las cosas mejoren”. No cree que sea una “buena política” que el BNG trace una “línea roja” que “equipara” a PP y DO, y diga “que todo es lo mismo y que le da igual con tal de que no siga gobernando el alcalde ni tenga posibilidad de gobernar la segunda lista más votada”.

“Esas líneas rojas, esos cordones sanitarios a los que es tan aficionado el Bloque lo que demuestran al final es que son muchas ganas de hablar, de marcar postura pero muy pocas ganas de solucionar problemas”. Tampoco se olvidó de los socialistas, impulsores del llamado Pacto por la Concordia. “Los mismos que decían que no querían a Jácome hace un año, cuando se conformó el gobierno municipal, vimos que estaban negociando con él en parkings que creían que estaban fuera de la vista de los fotógrafos”, recordó, en alusión a las fotografías tomadas en un aparcamiento de Santiago de Jácome con el entonces número dos del PSdeG, Lage Tuñas, la víspera de que Democracia Ourensana suscribiese un acuerdo con el PP en el que se apoyaban mutuamente para gobernar ayuntamiento y diputación.

“Si hubiese seriedad en todo esto, perfecto; pero tal y como se planteó, con esas líneas rojas donde el partido con menos representación dice de entrada que no tenemos posibilidad ni derecho a nada, creo que así no se hacen las cosas y que esto va mucho más de postureo, tanto por parte del PSOE como del Bloque, que de otra cosa”, concluyó.

La postura de Rueda parece dar la razón el post escrito el pasado jueves en la red X (antes twitter) por el regidor ourensano. “Difícil de creer que el PP de Ourense, ahora que el PSOE está derrotado, lo reviva con la alcaldía; que se fíe de que el PSOE no le quite acto seguido la Diputación, que se arriesgue a perder lo único que tiene, la Diputación, y que el PSOE, hoy sin nada, se quede con todo”.