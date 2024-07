Rueda, sobre el límite de la financiación pública a los medios: “Las amenazas que hizo Sánchez empiezan a cumplirse”

“Las amenazas que hizo después de su retiro de cinco días parece ser que empiezan a cumplirse”. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reaccionaba así a la decisión anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incorporar a su proyecto de regeneración democrática un límite a la publicidad institucional en los medios, una medida pensada para aquellos a los que se refirió como “pseudomedios o tabloides”. “Yo, lo que entendí, y no es sencillo entender otra cosa”, consideró el jefe del ejecutivo gallego, “es que esos pseudomedios son los medios que critican su acción de gobierno, los que no le gustan y a los que cree que deben de ponerse cortapisas a su función o intentar que no lo tengan sencillo”.

“No es aceptable que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha”, fue el argumento que utilizó Sánchez en una entrevista en la Cadena SER. Frente a eso, el “parecer” de Rueda es que “jamás me escucharán a mí o a ningún miembro del gobierno de la Xunta decir que vamos a actuar contra los medios que cuentan cosas con las que podemos no estar de acuerdo”.

“La libertad de prensa y la democracia consiste en eso”, añadió, “todo lo contrario consiste en lo que tenga anunciado el presidente, ya veremos en qué se plasma” para concluir afirmando: “Me alegro de no estar en esa actitud y los medios de comunicación en general deberían celebrar que ese tipo de prácticas no se generalicen”.