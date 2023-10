El sindicato mayoritario en la educación en Galicia convoca una jornada de huelga por la “insuficiente” bajada de ratios de la Xunta

La CIG, el sindicato mayoritario en la enseñanza en Galicia, ha anunciado una jornada de huelga el 24 de octubre contra un acuerdo para la reducción de las ratios de alumnos por profesor que considera insuficiente. El documento presentado por la Consellería de Educación en la última reunión -este lunes- solo incluye las etapas de Infantil y Primaria. El compromiso es empezar por un único curso, el cuarto de Infantil, y pasar de 25 a 20 alumnos por clase. Cada año se iría aplicando ese mismo descenso también al curso inmediatamente superior, de modo que no llegará a sexto de Primaria hasta el 2032-2033. Para las etapas siguientes -con ratios más elevadas- no se incluye ninguna garantía, solo una referencia a negociar posteriormente un descenso de 25 a 30.

El secretario nacional de CIG-Ensini, Suso Bermello, considera que la actitud de la Xunta es de “chantaje” y cree que la negociación de las últimas semanas es “una oportunidad perdida” para revertir los recortes que denuncia que se han aplicado en los últimos 14 años, bajo el mando del PP en el Gobierno gallego. El documento sí lo van a firmar el resto de sindicatos de la mesa sectorial no universitaria, que son CCOO, ANPE y UGT.

El documento, insistió Bermello, “no da respuesta a las necesidades reales del profesorado” y supone dar carpetazo a la reclamación de que el horario lectivo vuelva a ser de 21 horas semanales en Infantil y Primaria que había antes de 2011. El documento también incluirá incrementos retributivos en los complementos por formación permanente (un 15% más) y por ejercer labores directivas (60 euros al mes más) que estarán aplicados por completo el 1 de enero de 2026. Asimismo, se creará este curso un grupo de trabajo para estudiar vías para retirar carga burocráticas a los docentes.

Bermello ha calificado de “trágala” este acuerdo y censura la “negociación acelerada y exprés” obligada por la Consellería, “condicionada por el momento político”, a meses de las elecciones gallegas y en plena celebración en el Parlamento del debate del estado de la Autonomía. “¿Hay alguien que en su sano juicio piense que el presidente (Alfonso) Rueda, que está en una vorágine electoral, esté dispuesto a anunciar que no va a reducir las ratios por capricho?”, se ha preguntado.

Ante esta situación, la CIG convocará una jornada de huelga para que “el profesorado tome la palabra” y se movilice “contra un acuerdo que, aunque introduce algunas mejoras, es insuficiente, una trampa y una traición”. Están, asegura, dispuestos a “asumir los riesgos” de promover esta acción de protesta en solitario.

El sindicalista critica que la Xunta no haya tenido en cuenta sus peticiones sobre el horario lectivo y ha cargado contra una propuesta para las ratios que avisa que está “abierta a excepcionalidades” y a diferentes “interpretaciones”, porque no se establecen en un decreto o en una orden. Censura que no se vayan a aplicar en todos los cursos de Infantil y Primaria hasta dentro de nueve años y considera que “tienen trampa” porque, en caso de que en un centro no haya espacio físico para bajar a 20 estudiantes, el problema se va a resolver “enviando a un maestro o maestra más de primaria para todo el centro”. “Es decir, se va a optar por la vía de un mínimo refuerzo y no del desdoblamiento en varias unidades. Tampoco considera aceptable que queden fuera el resto de etapas, ”con unas ratios absolutamente inasumibles con 30 estudiantes en secundaria, 35 en bachillerato y hasta 30 en la FP básica“.