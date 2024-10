El documental sobre Palestina 'No Other Land' inaugura la nueva temporada de los 'Miércoles de cine' de Condeduque

El documental No Other Land inaugura este miércoles 2 de octubre la nueva temporada de los Miércoles de cine, una iniciativa que llevará estrenos, proyecciones especiales y festivales al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque hasta junio de 2025. En un comunicado, el área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha destacado que el nuevo curso se centrará en el papel del cine como “testigo y narrador” de la actualidad.

Justo eso es lo que los espectadores podrán presenciar en No Other Land, un acercamiento a la ocupación ilegal de Israel en Cisjordania. La película de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor (de origen palestino los dos primeros e israelí los dos últimos) se alzó en enero con el premio al mejor documental en la última edición de la Berlinale. Adra y Abraham protagonizaron un emocionante discurso al recoger su galardón, en el que exigieron el alto al fuego inmediato en Gaza.

Aunque Abraham remarcó en todo momento que la situación de sus compañeros palestinos es mucho más delicada, él mismo sufrió ataques directos después de ese momento. “Una turba israelí de derecha llegó ayer a la casa de mi familia para buscarme y amenazó a familiares cercanos que huyeron a otra ciudad en mitad de la noche”, escribió en un post desde su cuenta de X (antes Twitter). “Sigo recibiendo amenazas de muerte y tuve que cancelar mi vuelo de regreso a casa. Esto ocurrió después de que los medios israelíes y los políticos alemanes etiquetaran absurdamente mi discurso en la Berlinale (donde pedí la igualdad entre israelíes y palestinos, un alto el fuego y el fin del apartheid) como antisemita”, lamentó.

Después del pase de este esperado largometraje documental, Condeduque acogerá obras de nuevas directoras nacidas en este milenio y que recogen los nuevos códigos narrativos del cine queer (I Saw the TV Glow), además de abordar temas de gran actualidad como la gentrificación de Madrid (Mitología de barrio) o la turistificación (Through the Graves the Wind Is Blowing).

Por otro lado, Mi primer festival de cine llega a su 17ª edición del 10 al 24 de noviembre con proyecciones inéditas o raramente exhibidas en pantallas comerciales, así como talleres, presentaciones y materiales didácticos dirigidos al público infantil.

La programación cinematográfica completa del espacio, que se extenderá hasta junio de 2025, está disponible en la página web del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.