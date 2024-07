Madrid suma una pantalla para ver la final de la Eurocopa: habrá otra en Colón además de la de Puente del Rey

La capital contará este domingo con dos pantallas gigantes desde las que se retransmitirá el partido de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierna celebrada este jueves.

A la pantalla gigante de Puente del Rey, que ya se instaló el pasado martes para el partido de semifinales contra Francia, se suma otra en la céntrica plaza de Colón. Ambas proyecciones estarán abiertas al público y la entrada será gratuita.

Debido al éxito de la pantalla de Puente del Rey el pasado martes, que acogió a más de 8.000 personas, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de instalar otra pantalla para que más gente pueda disfrutar del partido que podría dar la cuarta Eurocopa a la Selección Española Masculina de Fútbol. El encuentro se disputará a las 21.00 horas este domingo.

Celebración en Cibeles

Además, la portavoz del Gobierno, también ha anunciado que en el caso de que La Roja se proclame ganadora del campeonato frente a Inglaterra, la celebración se instalará en Cibeles. En el caso de que España se haga con el título, la plaza recibirá el lunes 15 de julio a la Selección.

El recorrido aún no está cerrado y la vicealcaldesa ha preferido no dar muchos detalles “porque la Eurocopa aún no se ha ganado”.