Alerta vermella i taronja per temperatures elevades a Balears

La Conselleria de Salut ha activat l'alerta vermella i taronja per temperatures elevades a tot Balears --a excepció del Llevant-- per tercera vegada els últims dies perquè s'adoptin mesures que pal·liïn els seus efectes en la població.

En concret, l'alerta vermella s'ha decretat a l'interior i al sud de Mallorca, on s'assoliran valors entre 39,5 i 36,9ºC, així com a la Serra de Tramuntana, on es preveuen de 36,4ºC, segons ha traslladat Salut en nota de premsa.

Pel que fa a l'alerta taronja, correspon al nord-est de Mallorca, amb 36,9ºC; així com a Eivissa i Formentera, amb màximes de 34,8ºC; i, finalment, Menorca, amb 34,1ºC. En canvi, l'avís groc només s'estableix al Llevant de Mallorca, que registrarà temperatures als 35,1ºC.

El Servei d'Epidemiologia, dependent de la Direcció General de Salut Pública, ha notificat la incidència a les Conselleries de Salut i Serveis Socials, a més de tots els Consells, a l'Ajuntament de Palma, igual que a l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (Ibassal), i als Serveis d'Emergències del 112 i 061.

Així mateix, s'ha posat en alerta l'Equip Promotor d'Atenció Integrada de les Residències d'Avis, la funció del qual és coordinar una assistència més fluida per a aquest col·lectiu fràgil.