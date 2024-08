El Consell compra un immoble a Palma per crear el centre de crisi per a víctimes de violència sexual

El Consell de Mallorca ha adquirit un immoble a Palma, per 435.000 euros, per posar en marxa dins aquest any el centre de crisi 24 hores per a víctimes de violència sexual recollit a la Llei de Llibertat Sexual (Llei del 'Només sí que és sí').

El president del Consell, Llorenç Galmés, ha anunciat la creació del centre en una roda de premsa just després de formalitzar la compra. Ha comparegut acompanyat de la directora insular de Famílies, Ana Ferriol, i del conseller de Presidència, Antoni Fuster.

L'espai, d'uns 350 metres quadrats, s'ubica a la planta 13 de la Torre Asima, al polígon de Son Castelló. Segons el Consell, necessita algunes adaptacions, però no una remodelació integral --“Està pràcticament per entrar-hi”, aclaria Fuster--.

El centre oferirà acompanyament i informació telefònica i presencial en situacions d'emergència, les 24 hores del dia i durant tot l'any. Comptarà amb atenció psicològica, jurídica i social per a víctimes i familiars, així com un servei de desplaçaments.

Aquest recurs no només atendrà casos immediats --de dones a partir de 16 anys-- sinó que també hi podran acudir víctimes que hagin patit violència sexual en el passat i decideixin ara denunciar o buscar suport.

Fuster ha incidit que l'objectiu és “pal·liar els efectes de l'agressió” però sobretot “encaminar la dona cap a la seva plena recuperació”. En aquest sentit, ha destacat la “immediatesa i la seguretat, la confidencialitat, la intimitat, l'accessibilitat, el seguiment i la coordinació amb altres serveis” com els principals valors.

El conseller també ha destacat el fet que el centre es trobi al costat d'una comissaria de la Policia Nacional, al polígon de Son Castelló, a més de tenir connexió directa amb el metro i la xarxa d'autobusos.

Per part seva, Galmés ha reafirmat el seu compromís amb l'erradicació de la violència contra les dones, “un problema molt greu i complex” que s'ha d'afrontar des de les institucions, ha postil·lat.

Un projecte finançat per la Unió Europea

L'operació ha comptat amb fons procedents del mecanisme europeu Next Generation. Els recursos estan lligats a un conveni que va signar el Govern de Francina Armengol amb els Consells al final de la legislatura passada, i que posteriorment es van ampliar fins a assolir el milió d'euros.

Com que la compra no esgota el total de l'ajut, el Consell podrà utilitzar els recursos sobrants per adaptar l'espai i finançar altres actuacions necessàries per a la posada en funcionament --cosa que inclou mobiliari, un contracte de gestió i un altre per al servei informàtic i la pàgina web--.

Els actuals responsables del Consell han censurat el retard dels seus predecessors en l'execució d'aquests fons europeus adjudicats el 2021. “L'equip anterior, un parell de dies abans de deixar el govern, van signar el centre de crisi”, ha lliscat Fuster.

El conseller insular protestava perquè van deixar el nou equip un termini de només uns mesos per posar en marxa l'equipament, “cosa que era totalment impossible i inviable”. El conveni contemplava que el centre estigués en funcionament abans del 31 de desembre de 2023.