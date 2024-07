Desallotjats els veïns d'un edifici de cinc plantes al carrer Blanquerna després d'un esfondrament a l'interior

Els veïns d'un edifici de cinc plantes ubicat al carrer Blanquerna, 31, a Palma, han estat desallotjats de forma preventiva aquest dimarts després de detectar-se una ensulsiada interior a la infraestructura.

Segons han informat fonts properes als fets, s'ha registrat un enfonsament a terra i esquerdes a les parets, per la qual cosa a manera de precaució s'ha procedit al desallotjament dels residents de l'edifici.

Al lloc estan actuant tècnics municipals per determinar les causes de l'incident, que encara es desconeixen, i si hi ha risc per als veïns. Una dona ha resultat ferida lleu després de patir una ensopegada.