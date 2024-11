Jornades de 14 hores, sense vacances ni hores extra: la Policia deté dos empresaris a Palma per explotació

Agents de la Policia Nacional han detingut dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra els drets dels treballadors i un altre contra els drets dels treballadors estrangers, per suposada explotació laboral, en un local de restauració, a la zona de l'Arenal de Palma. Els agents, a través de les declaracions de les víctimes, van descobrir que aquestes eren obligades a fer jornades laborals de 14 hores diàries.

Els agents, en fer un control rutinari a diversos establiments de l'Arenal, van localitzar un restaurant on s'oferia als treballadors uns horaris i condicions laborals abusives, contravenint el conveni col·lectiu d'hostaleria de Balears, afavorint-se de les circumstàncies personals dels tres treballadors estrangers en situació irregular.

Els investigadors de la Ucrif van poder arribar a la conclusió que l'activitat presumptament delictiva d'aquestes persones afectava el col·lectiu de treballadors estrangers únicament, arribant a un règim de quasi esclavitud.

Els treballadors, que eren captats a través d'una aplicació de missatgeria a través d'Internet, no tenien el corresponent permís de residència i treball per poder treballar, no estan donats d'alta a la Seguretat Social, sense el contracte legal, per la qual cosa en finalitzar el seu treball no percebrien cap tipus de liquidació corresponent al temps treballat, ni vacances ni hores extres.

Les víctimes, portades per les diferents situacions econòmiques i personals (càrregues familiars), i en no tenir mitjans de subsistència, es veien obligades a acceptar les condicions laborals imposades per l'encarregat i captador i l'amo del restaurant. Tot i que molts al final deixaven de treballar a causa de les jornades interminables.