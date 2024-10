Impulsa Balears insta a reactivar la innovació per millorar la competitivitat global de les Illes

IMPULSA BALEARS ha defensat aquest matí la innovació com una palanca indispensable per impulsar la competitivitat global de les Balears i del seu teixit empresarial al Meeting · Innovació turística, amb el suport de Banco Sabadell com a patró amfitrió i la col·laboració d’Amundi. En concret, la Fundació ha compartit la proposta d’articular un nou sistema d’innovació eficaç i potent, alineat als objectius de desenvolupament regional, en un context en el qual les illes requereixen rearmar el seu potencial competitiu, per tal de revertir l’erosió dels diferencials de renda per càpita respecte de les regions europees més avançades.

D’acord amb la darrera publicació d’i|palanca · La innovació com a palanca clau de la competitivitat global de les Balears, la reactivam?, que ha llançat avui la Fundació, la innovació és clau per abandonar el patró de creixement predominant basat en l’acumulació de factors productius (treball, infraestructures, recursos naturals, etc.) i apostar de manera decidida per forjar nous avantatges competitius basats en la generació de béns i serveis diferenciats que pivotin sobre la millora de la productivitat i permetin, així, millorar les remuneracions del treball i del capital d’acord amb el nivell de desenvolupament aconseguit.

Des d’aquest punt de vista, la publicació destaca que la carrera per la innovació és especialment atractiva per l’arxipèlag. Segons els darrers resultats derivats de l’índex de competitivitat global d’IMPULSA BALEARS, 4 de cada 5 regions europees amb una renda per càpita superior a la mitjana de la UE-27, situen els impulsors de la innovació en un tram de competitivitat ‘alta’ o ‘molt alta’. En aquests moments, les Balears els situa en un tram de competitivitat ‘mitjana’ (posició 115 de 234 regions) i, per tant, presenten un ampli marge de millora.

Segons el director tècnic d’IMPULSA BALEARS, Antoni Riera, “és necessari donar una nova embranzida a la innovació empresarial”. D’una banda, a la predisposició en les empreses a innovar, ja que actualment les illes presenten un dels teixits productius menys innovadors del panorama nacional. El registre de pimes innovadores recull un total de 87 empreses a les Balears, la qual cosa representa una ràtio de 0,89 empreses per cada mil pimes actives. Una ràtio inferior a la mitjana nacional (1,85), que tanca la distribució autonòmica, tan sols per davant de Canàries (0,75), i que manté un ampli diferencial respecte de les comunitats líders, com Navarra (3,00), La Rioja (2,84), Madrid (2,59) i Catalunya (2,46).

D’altra banda, a la participació de les empreses en la inversió en R+D que es realitza a les Balears, ja que el sector privat respon del 37,8% del total. Un percentatge que se situa per davall de la mitjana nacional –que supera la meitat de la inversió (56,8%)– i, encara més, de la mitjana europea –que aconsegueix els dos terços (67,6%).

Al fil d’aquestes xifres, Riera destaca la importància no només de mobilitzar inversió pública i privada, sinó d’orientar el sistema d’innovació, que inclou empreses, universitats i centres d’investigació, agents intermedis, centres tecnològics, administracions públiques i agents finançadors, a l’agenda de futur de les illes. En aquest sentit, l’aposta de transitar cap a un sistema turístic circular s’erigeix en una estratègia que permet donar direccionalitat als esforços en innovació a les illes. Riera ha destacat que “situar l’economia circular com a principi estratègic del canvi a les illes requereix, precisament, d’altes dosis d’innovació per repensar els nostres actuals patrons de producció i consum. Així doncs, cal esperar que implementar aquesta estratègia creï nous nínxols de valor, fins aleshores aliens a l’arxipèlag, que ampliïn els marges de rendibilitat de l’esforç innovador i incentivin, per tant, la dotació de recursos financers i humans del sistema”.

Per tenir accés al darrer número de la publicació d’i|palanca, que aporta pistes i claus per rearticular i activar el sistema d’innovació de l’arxipèlag, només cal registrar-se a la web d’IMPULSA BALEARS. El registre és gratuït i únicament és necessari proporcionar un correu electrònic.

El Meeting · Innovació turística reuneix més de 120 assistents

La trobada, celebrada a Son Muntaner, ha reunit al voltant d’un centenar d’assistents, entre ells, patrons i col·laboradors de la Fundació, autoritats i representants de la societat civil.

Al llarg del matí, en les diferents taules i diàlegs programats, han participat representants del teixit empresarial balear. En concret, han compartit la seva experiència en processos d’innovació en l’àmbit turístic el president executiu d’Avoris, Vicente Fenollar, i el fundador i CEO d’OD Hotels, Marc Rahola. Per la seva banda, han aportat claus importants en innovació social el CEO d’Artiem, José G. Díaz i la directora executiva de B Corp a Espanya, Belén Viloria.

A més, el director artístic i musical de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pablo Mielgo, ha aportat una visió especial en el seu diàleg amb Antoni Riera, que ha acompanyat de l’actuació de la violinista Nina Heidenreich i el violoncel·lista Emmanuel Bleuse.

També ha participat el batle de Palma, Jaime Martínez, la vicepresidenta d’Impulsa Balears i presidenta de CAEB, Carmen Planas, i el director de banca privada Territorial Este- SabadellUrquijo, Óscar Pérez, que han donat la benvinguda a l’acte; i el conseller de Turisme, Esports i Cultura, Jaume Bauzá, que ha tancat la jornada.

Especial desè aniversari

El Meeting d’avui s’emmarca en la sèrie d’activitats i esdeveniments previstos amb motiu del desè aniversari d’IMPULSA BALEARS. La propera trobada en aquest calendari especial és la celebració del II Circular Innovation Hackathon, una competició de talent de 24 hores en la qual 150 estudiants cercaran solucions a reptes d’economia circular que neixen d’empreses del Patronat. L’esdeveniment se celebrarà els propers 15 i 16 de novembre al Campus de la Universitat de les Illes Balears.