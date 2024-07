Es Jardí cierra el cartel de su segunda edición con dos nuevas fechas para el mes de agosto y una gran apuesta por la cultura musical de las Islas

Es Jardí, el punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín y la mejor terraza del Mediterráneo, se prepara para abrir las puertas de su segunda edición. Desde el próximo jueves 11 de julio y hasta el 31 de agosto, todos los jueves, viernes y sábados habrá música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival de Calvià de la mano del ciclo estival de Mallorca Live.

En un evento celebrado esta tarde en el Hotel Dreams Calvià junto al patrocinador oficial del ciclo, ALUA Hotels & Resorts, la organización de Es Jardí ha presentado la programación de su nueva entrega, la cual se ha cerrado con el anuncio de una segunda fecha de una de las fiestas del momento, Sacro by Mëstiza (10 agosto), la incorporación de Carlos Baute (23 agosto).

Un evento en el que han intervenido: Laura Llorente, Directora del festival ‘Es Jardí’; Jorge Barrios, General Manager del Hotel Dreams Calvià; Ferran Hidalgo, Responsable de Patrocinios de Estrella Damm en Baleares; Mari Cruz Rivera, Directora Territorial Baleares CaixaBank; Pedro Vidal, Secretario General de Cultura del Govern de les Illes Balears y Juan Antonio Amengual, Alcalde de Calvià. Además, se han dado cita en el evento patrocinadores, representantes de los medios de comunicación y empresarios de diferentes sectores de la isla.

En palabras de Laura Llorente, Directora de ‘Es Jardí’: “Seguimos apostando por posicionar la cultura en la isla en nuestro afán de ofrecer una oferta musical de calidad para el público residente y también para atraer un turismo de calidad a la zona de Calvià. Esta segunda edición de ‘Es Jardí’ seguimos apostando por la calidad de la experiencia en nuestro jardín mediterraneo, un punto de encuentro para toda la familia en el que la gastronomía, la música y la cultura se unen para pasar las noches de este verano 2024”.

Un cartel variado y de calidad

La segunda cita con Sacro by Mëstiza y Carlos Baute completan una programación que contará con grandes nombres como Carlos Vives, India Martínez, Morcheeba, Rozalén, Amaral, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh o Ana Mena. Además, este verano volverán a celebrarse algunas de las fiestas y eventos más queridos de la primera edición, como Children of the ‘80s (que firmará la inauguración así como el cierre del ciclo), la emblemática fiesta hippy traída de Ibiza Summer of Love, dos citas con Bresh y una nueva entrega de Mucho Mambo Fest.

Entre las novedades de este 2024 se encuentran la ya mencionada Sacro by Mëstiza (el dúo nacional de DJ que está cosechando éxitos por todo el mundo), la actuación de Arcángel y Gente de Zona (Brutal Festival) o la celebración del 25 +1 Aniversario del legendario Garito.

Apuesta por el talento de las islas

Es Jardí también apuesta por dar visibilidad a la escena musical de las Islas Baleares y, un año más, artistas y DJ baleares serán los protagonistas del Escenario Bienvenida.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de propuestas baleares a su entrada al recinto, donde sonarán la rumba de Cuervos Hermanos, el rock sesentero de The T-Makers, la propuesta de música e ilustración de Lalo Garau + Diego Ingold, la elegante voz de Leon Napier, la sensibilidad de Victoria Lerma, el ritmo de Saus Rumba, el pop-rock alternativo de Peligro!, el pop-folk de Maria del Mar Payeras, el potente pop-rock de Mut, la mezcla de rock y electrónica de Isla Iglú, el pop colorido de Baaldo y las cautivadoras sesiones de DJ Day-N (Formentera), Bruno Roth (Ibiza), Syntonique, Joni Theas, Bibi Smalls, Butxe&Antartic, Kill Beat, Melohman, Jaume Colombàs y Aina Losange.

Además, continuando con el objetivo de promover la experiencia 360º en Es Jardí, el 23 de agosto, antes de la actuación de Carlos Baute, se ofrecerá un Taller de Baile Latino en el Escenario Bienvenida.

Gradas, entradas VIP y Premium a la venta

La experiencia Es Jardí se puede vivir de muchas maneras. El público podrá disfrutar de las noches del ciclo desde la comodidad de un asiento reservado en las nuevas gradas que llegarán hasta pie de pista para una mayor visibilidad.

También puede optar por adquirir las entradas VIP, que incluyen acceso prioritario y acceso a la primera fila por el lateral del escenario, zona de chill out, mesas altas y baños y barra exclusiva.

Y para celebrar los conciertos de Es Jardí por todo lo alto, están a la venta las entradas Premium, con acceso a la zona más exclusiva y elevada de la grada con unas vistas excepcionales del escenario. Además, la entrada Premium incluye plaza de parking, acceso prioritario, una botella de cava de bienvenida, servicio en mesa y baños exclusivos.

Toda la información y todos los tipo de entradas están disponibles desde 18€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

Un referente musical para toda la familia

El nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó en el verano de 2023 a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social –congregando a 60.000 personas– de residentes, turistas nacionales e internacionales. Un ciclo que brilló por haber ofrecido una experiencia única y premium a los asistentes, asegurando su comodidad con un aforo reducido (4.500 personas) y que, además, destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

El proyecto se consolidó como el ciclo estival para toda la familia por el que pasaron artistas como: David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40. Unos artistas nacionales e internacionales de primera línea que visitaron el nuevo jardín mediterráneo, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca - Cultura i patrimoni y el Institut d’Estudis Baleàrics. Además, recibirá el apoyo de los patrocinadores Estrella Damm, Alua, CaixaBank (partner estratégico), Air Europa, Trasmed, Coca-Cola, Tanqueray 0.0, Logitravel, Ib-red, LoMusic, RCD Mallorca y de See Tickets como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial e IB3 medio colaborador del ciclo.