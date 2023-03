Comida con un corrupto, reprimenda de Génova y declaraciones desafortunadas: las peores horas de la líder del PP balear

Marga Prohens, diputada nacional, presidenta del PP balear y candidata al Govern ha sido cuestionada estos días después del almuerzo que protagonizó el viernes pasado con José María Rodríguez, histórico dirigente del partido condenado a tres años y medio de cárcel por el conocido como caso Over Marketing, empresa que, como confirmó el Tribunal Supremo en julio del año pasado, financió con dinero negro parte de la campaña electoral de la formación en 2003. Rodríguez está actualmente disfrutando de un tercer grado, paso previo a la libertad condicional, ya que tiene 75 años y los hechos ocurrieron hace casi 20.

José María Rodríguez, el 'factótum' de Matas que manejaba los hilos del PP balear (y el dinero negro)

La foto se filtró a OKDiario y desde el PP sospechan que se trata de fuego amigo. “Alguien del Partido Popular le ha traicionado” al enviar la foto a la prensa, le preguntó este lunes una periodista a Marga Prohens en una entrevista en la televisión Canal4, a lo que la líder popular responde: “Sabrá la persona que lo ha hecho por qué lo ha hecho. En un momento donde se hablan de candidaturas y unos están más pendientes del personalismo que del proyecto, han querido hacer esto”.

“Ya debe saber quién lo ha filtrado, ya que las fotos están tomadas en un sitio muy concreto, ya sabe quién se sentaba ahí”, pregunta de nuevo la periodista, a lo que Prohens responde: “Si no lo supiera, no estaría capacitada para ser presidenta del PP (se ríe). No éramos 500”.

“Aquellos que pretendan utilizar esto políticamente se lo deberían pensar dos veces porque he sido muy transparente y muy clara en todas las cosas que se me han preguntado siempre a lo largo de mi vida política”, respondió Prohens. “He demostrado ser muy firme contra la corrupción (...). Siempre digo que la corrupción en el PP a quien más daño ha hecho es a los afiliados de base del PP. Cuando ocurrieron estos hechos yo no estaba en política”, dijo en referencia al caso que terminó con Rodríguez en prisión.

Cabe destacar que Rodríguez fue una figura muy importante dentro del Govern del expresidente Jaume Matas, quien terminó acumulando más de ocho años de cárcel en condenas y más de 50 de inhabilitación por numerosos delitos durante su gestión al frente del Ejecutivo balear. Rodríguez y Matas compartieron el banquillo de los acusados, en medio del reguero de casos de corrupción que asolaron al PP balear a partir de 2003. La condena contra Rodríguez llegó después de que el exjuez José Castro comenzara a tirar de la manta en 2012, descubriendo la contabilidad en B del partido y el amaño de contratos públicos a favor de Over Marketing.

El PP cree que fue un error

La cúpula del PP balear se reunió este viernes en Palma en un almuerzo privado el que participaron entre 50 y 60 personas, entre ellas, el citado Rodríguez, según avanzó este sábado OkDiario. La información, que explicaba que la comida fue organizada por Rodríguez, concluía detallando que “la cita sirvió no solo para recordar los viejos tiempos pasados, sino para hacer piña de cara a la inminente campaña electoral y negociar el perfil de los integrantes de la candidatura municipal (Palma) que encabezará el presidente de la formación, Jaime Martínez”.

“Evidentemente, no fue una decisión acertada porque si lo fuera no estaría hoy (ayer), otra vez, hablando de esta comida”, reconoció Prohens en Canal4. El PP, a través de su portavoz de Campaña, Borja Sémper, desaprobó este lunes la presencia de la líder del PP balear con Rodríguez. Después de haber sido preguntado sobre la posición de Génova respecto a la comida del partido en la isla, Sémper manifestó que la presencia de la candidata del PP al Govern “no fue la mejor de las decisiones”.

“Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Balears han dicho que no fue la mejor de las decisiones, algo a lo que me adhiero”, se limitó a señalar Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Al ser preguntada de nuevo por esta cuestión, Prohens volvió a repetir que se trataba de una “comida privada” y que no iba a dar “más explicaciones” porque el asunto “carecía de importancia”.

Prohens negó que se tratara de una reunión para fijar candidatos y candidatas a las listas de la candidatura municipal de Palma. “Qué torpe hubiera sido. Las listas las hacemos nosotros y José María Rodríguez no está en el PP. Es una persona que ha estado en el partido y ha sido importante pero como tantas otras también”, dijo sobre esta cuestión.

Polémica con las kellys

La líder del PP balear protagonizó otra polémica en la misma tertulia de Canal4. Mientras se hablaba sobre turismo, Prohens anunció que iba a derogar la Ley Turística de Balears de 2022 (recuperando el “espíritu” de la ley de 2012, aprobada por el conseller de Turismo Carlos Delgado durante la presidencia de José Ramón Bauzá) y aseguró que “poner camas elevables es la ‘mayor tontería’ que hemos oído en política turística”, en referencia a una de las reivindicaciones de las camareras de pisos incluida en la nueva norma aprobada el año pasado.

“Crecer en valor no significa decir a los hoteleros ‘ustedes tienen que poner camas elevables', que creo que es la mayor tontería que hemos oído en política turística en los últimos tiempos, sino adaptar las infraestructuras para que estén preparadas para recibir a este turista de calidad”, dijo Prohens.

Estas declaraciones han causado la indignación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; de la ministra de Igualdad, Irene Montero y de la presidenta del Govern, Francina Armengol, que han mostrado su apoyo a la organización Kellys Unión Balears. “Lo que tilda la presidenta del PP en Balears de ‘tontería’ es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud”, ha dicho Díaz, indicando que es “una medida de seguridad básica”.

Lo que tilda la presidenta del PP en Baleares de "tontería" es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud.



Todo el apoyo a @UnionKellys. Este desprecio a medidas de seguridad básicas muestran que aún queda mucho por hacer. pic.twitter.com/u6GhFLLQD0 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 28 de marzo de 2023

En el mismo sentido se ha pronunciado la ministra de Igualdad, que ha indicado que Prohens “no se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos”. Montero ha lamentado que la dirigente del PP balear no se había molestado en “saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día”. “La mayor tontería en política es no tener ni un mínimo de empatía”, ha concluido la ministra.

No se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos. No se ha molestado en saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día.



La mayor tontería en política es no tener ni un mínimo de empatía. https://t.co/MuHPsF2l1j — Irene Montero (@IreneMontero) 28 de marzo de 2023

La presidenta del Govern, Armengol, definía la posición del PP como “clasista” y “desconectada de la realidad de las trabajadoras” del sector turístico. “Las camas elevables evitan enfermedades profesionales a miles de camareras de pisos. Menos ignorancia y más respeto a la gente trabajadora”, aseguró.

És trist veure un PP tan classista i desconnectat de la realitat de les treballadores del nostre principal sector econòmic.



Els llits elevables eviten malalties professionals a milers de cambreres de pis.



Menys ignorància i més respecte a @UnionKellys i la gent treballadora. https://t.co/P2FLPF47l3 — Francina Armengol (@F_Armengol) 27 de marzo de 2023

La polémica de Eivissa

La comida de Prohens con Rodríguez, condenado por corrupción, se ha hecho pública apenas un mes después de que el PP celebrara un acto nacional del partido en Eivissa. El candidato del PP al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, asistió a una comida en un acto con la cúpula del PP ibicenco en la isla. Entre ellos se encontraba el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, tras haber admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Balears por presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones.

En el acto de precampaña también estaban Marga Prohens, candidata del PP al Govern y José Vicente Marí Bosó, presidente del PP insular. Estos dos últimos elogiaron al presidente del Consell d’Eivissa: “Quiero para los próximos años en nuestra isla la tranquilidad de Vicent Marí gobernando el Consell Insular”, dijo Marí Bosó. “Gracias por lo que has conseguido”, añadió Prohens. Esta concluyó: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”.