Investigan al presidente del Consell de Ibiza por gastarse 250.000 euros en un cortometraje por la vía de urgencia

La Fiscalía Anticorrupción de Balears ha presentado una querella por presunta prevaricación administrativa en el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa contra el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, según avanzó este martes Diario de Ibiza y ha podido confirmar elDiario.es por fuentes judiciales.

Los hechos que se investigan tienen su origen en junio de 2020, durante la primera ola de la pandemia, cuando el Consell de Eivissa, mediante decreto de presidencia, declaró la tramitación de emergencia (es decir, sin pasar por concurso público ni negociado -con o sin publicidad-) de la contratación de diferentes actuaciones en el marco de una campaña de promoción turística extraordinaria en la isla. La campaña en su conjunto, que consta de diferentes contratos, se adjudicó por 745.000 euros, entre ellos, el contrato asignado a Fuera de Escena Ibiza S.L. por 249.018 euros para la producción y el rodaje de ‘La vida Islados’, que protagoniza la actriz Olivia Molina.

Intervención declaró “nulo de pleno derecho” uno de los contratos

Dos meses más tarde, Intervención (órgano de control del Consell de Eivissa) emitió, a través de la viceinterventora, un informe mediante el cual declaraba “nulo de pleno derecho” una factura presentada por Fuera de Escena Ibiza S.L. por un importe de 164.257,50 euros, haciendo referencia al artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y al artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Intervención argumentaba que el expediente se amparaba en una norma que “no es de aplicación al caso” (el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19) y, entre otras cuestiones, sostenía que en el expediente “no se justifica la concurrencia de los hechos objetivos que habilitan para la utilización del procedimiento de emergencia”, establecidos en el artículo 12 de la LCSP, instando a iniciar el procedimiento de la revisión de oficio.

Semanas más tarde, durante el mes de septiembre, el Consell de Eivissa, mediante decreto de presidencia, levantó el reparo suspensivo formulado por Intervención, de acuerdo con el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, “resolviendo la discrepancia a favor de continuar con la tramitación del citado expediente”, es decir, continuando con el procedimiento iniciado por el departamento de Promoción Turística. “Es un expediente administrativo (el que hace referencia a ‘La vida Islados’) que tiene más de 200 folios y que está avalado por diferentes informes jurídicos. Es cierto que Intervención puso un reparo, pero se ha levantado en virtud de informes jurídicos de la jefatura de Servicio de Presidencia”, explicó el vicepresidente primero del Consell Insular, Mariano Juan, en declaraciones a IB3.

“Con un buen sueldo es muy fácil cuestionar decisiones difíciles”

Durante el pleno ordinario del mismo mes, celebrado el 25 de septiembre del 2020, el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, anunció la decisión adoptada por su ejecutivo en cuanto a continuar con el procedimiento y criticó duramente a la viceinterventora de la institución que preside. “En este Consell hay dos tipos de servidores públicos. Los políticos y los funcionarios o personal laboral. Todos tenemos una función y unos objetivos, que son trabajar para los ciudadanos, mejorar los servicios públicos y facilitarles las gestiones. La gran mayoría trabaja y se esfuerza para cumplir con su obligación, pero, por desgracia, siempre hay una minoría que no tiene claro ni valora su situación, que cabría calificar, en algunos casos, de ‘privilegiada’, por el hecho de ser un servidor público. En ningún caso peligran sus retribuciones como ocurre en otros oficios y profesiones”, reprobó Marí, en referencia a la dura situación económica que pasaban muchas familias, censurando el informe de Intervención.

“Desde la tranquilidad de un despacho, sin vivir los problemas de los demás como propios, sin necesidad de rendir cuentas ante los ciudadanos, y con un buen sueldo es muy fácil cuestionar decisiones difíciles tomadas en momentos críticos”, continuó, reprendiendo el presidente, quien lamentó que se ponga en duda que “vivimos en un estado de emergencia sanitaria que constituye un hecho catastrófico desde el punto de vista económico y social”.

Este discurso fue, del mismo modo, criticado por la oposición. “Nos ha dejado boquiabiertos. Por primera vez en este pleno, usted ha hecho un alegato contra una parte del funcionariado que no nos parece tolerable. Le pido, por favor, que rectifique”, señaló Viviana de Sans, entonces portavoz de Unides Podem en el Consell Insular. Por su parte, Vicent Torres, portavoz del PSOE, señaló que “el informe de Intervención es demoledor”, repasando los argumentos señalados por la viceinterventora. “Me parece un escándalo y un abuso. Han adjudicado 250.000 euros sin ninguna justificación”, apuntó Torres, en referencia a la decisión de Marí de haber levantado el reparo suspensivo en contra del criterio del órgano de control.

Marí: “Me he ofrecido a declarar”

El PSOE denunció la campaña de promoción turística ante la Oficina Anticorrupción de Balears, que posteriormente envió el contrato a la Fiscalía Anticorrupción. Después de que este martes saltara la noticia de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, Marí, que también es diputado en el Parlament balear, explicó ante los medios de comunicación que “se trata de un montaje orquestado por el Partido Socialista” y justificó que acudieron a la vía de emergencia porque se vivían “momentos muy duros, en plena pandemia y había que recuperar el turismo”.

“En todo momento, me he ofrecido a aportar mi testimonio, tanto ante la Oficina Anticorrupción como ante la Fiscalía. No ha sido posible y ahora confío en que podré dar mi versión de los hechos, aportar la documentación y todas las pruebas delante la jueza para que se archive este caso”, subrayó. “Hay informes de letrados que avalan la contratación de emergencia, informes técnicos del departamento de Promoción Turística y de Presidencia”, añadió, explicando la situación que se dio después de que Intervención emitiera su informe en el que declaraba “nulo de pleno derecho” una de las facturas. Fuentes del Consell de Eivissa explican a elDiario.es que “hay que tener en cuenta que el juzgado todavía no se ha pronunciado sobre la admisión o no a trámite (de la querella)”.

En la denuncia presentada por el PSOE, también se destaca la supuesta relación que la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L. tiene con el Ajuntament de Santa Eulària des Riu, que habría facturado con el Consistorio 1,2 millones de euros entre 2015 y 2019. Ninguno de estos contratos, según el PSOE, se habría adjudicado mediante el procedimiento de libre concurrencia (concurso público), un mecanismo que tienen las administraciones si adjudican contratos menores (el límite para los contratos de suministros o servicios era de 18.000 euros hasta marzo de 2018, cuando la ley los rebajó a 15.000 euros).

En el momento en que se cerró la contratación del cortometraje de ‘La vida Islados’, Míriam Juan era la administradora única de Fuera de Escena Ibiza S.L. (desde el 3 de junio de 2013 hasta el 14 de septiembre de 2020), lo que ha conducido al PSOE a sostener el vínculo entre la empresa y el PP, ya que Míriam Juan fue concejala del Ajuntament de Santa Eulària entre el 2007 y 2011, con Vicent Marí, actual presidente del Consell, como alcalde.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, justificó en abril de 2022 los contratos del Ajuntament con Fuera de Escena de Ibiza S.L. y recordó que la concejala terminó su relación política con el Consistorio en 2011. “¿Eso quiere decir que alguien que ha ejercido de regidor no puede, en un futuro, formar parte de una empresa profesional y dedicarse a una actividad?”, se preguntó, en una noticia publicada por Diario de Ibiza.

En una entrevista publicada en el mismo periódico, Marí explicó que la empresa (Fuera de Escena S.L.) trabajaba para el Consell antes de que entrara el actual gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. “Estábamos en plena pandemia y uno de los objetivos era dar trabajo a gente de Eivissa, tanto en la producción como en la grabación del vídeo. Nos propusieron la contratación de un director de fama internacional [Fran Torres, director de los anuncios de Estrella Damm], y nos pareció una buena idea. Se tenía que hacer rápido y, además, implicaba al sector audiovisual de Ibiza. Este fue el objetivo”, argumentó.

El PSOE acusa al Consell Insular de “falsear los presupuestos”

El PSOE, en su escrito de denuncia, también acusa al presidente del Consell Insular, Vicent Marí, “de haber omitido deliberadamente incorporar los documentos de los presupuestos de Fuera de Escena Ibiza S.L. y Republicana de Cine C.B., con la intención de ocultar estas pruebas documentales al ministerio fiscal, las cuales consisten en presupuestos falseados y elaborados con la connivencia entre las dos empresas beneficiarias de acuerdo con las instrucciones de la misma presidencia del Consell Insular para simular que la adjudicación del contrato se hizo de acuerdo a precios de mercado”, después de que la institución supramunicipal remitiera a la Fiscalía Anticorrupción de Balears una copia del expediente de contratación de la campaña ‘La vida Islados’.

Todo ello porque, según el PSOE, pese a que la adjudicación recayó sobre la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L., el contrato fue adjudicado verbalmente y ejecutado por Republicana de Cine C.B., empresa supuestamente descartada por el Consell Insular.

El PSOE afirma que el presidente, Vicent Marí, levantó el informe de Intervención con unos “presupuestos falseados”. Para ello, utilizó una propuesta de 437.653,96 euros de una empresa similar, la productora Republicana de Cine C.B., y el informe jurídico de la jefatura de Servicio de Presidencia. Estos dos documentos le habrían servido para justificar que la propuesta finalmente adjudicada a Fuera de Escena Ibiza S.L., por un importe de 249.018 euros, “se ajusta al precio de mercado, siendo incluso inferior a él”.

Los socialistas añaden que, a la cantidad de 249.018 euros por la producción de la campaña, hay que añadir 50.000 euros por concepto de publicidad en redes sociales, un servicio que no se habría incluido en el presupuesto aportado por Republicana de Cine C.B. Los socialistas justifican el vínculo entre ambas empresas porque en el presupuesto de Republicana de Cine aparece el nombre del entonces apoderado y actual administrador de la empresa adjudicataria, Fuera de Escena Ibiza.

El PSOE asegura que es falso que se procediera a pedir el presupuesto a Republicana de Cine C.B. después de conocer la propuesta de Fuera de Escena Ibiza, “ya que el contrato (a Fuera de Escena Ibiza) estaba adjudicado incluso antes de la emisión del presupuesto y, además, la segunda empresa (Republicana de Cine C.B.) es la que realmente acabó realizando el trabajo contratado”.