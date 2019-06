Detenidos cinco adolescentes por el ataque homófobo a una pareja de lesbianas en Londres

La policía británica ha arrestado este sábado a un adolescente de 16 años por un ataque homófobo contra dos chicas en un autobús de Londres, una agresión por la que el viernes ya fueron detenidos otros cuatro varones, de entre 15 y 18 años.

El grupo de jóvenes, que afrontan cargos de robo y asalto con agravantes, atacaron presuntamente a las dos chicas el pasado 29 de mayo. Las dos jóvenes regresaban a casa después de tomar algo, cuando "al menos cuatro hombres", relata Melania Geymonat, comenzaron el ataque lesbófobo llamándolas lesbianas y haciendo gestos con sus manos mientras les decían scissors (tijeras en inglés). "Nos pedían que nos besáramos para su deleite, diciéndonos lesbianas, aludiendo a poses sexuales. Como si fuéramos un espectáculo y ellos la tribuna a entretener".

Geymonat ha relatado en su Facebook lo ocurrido en la parte de arriba del vehículo, pero el ataque no quedó ahí y en un intento de "aliviar la atmósfera", cuenta la joven, comenzó a hacer chistes: "Realmente pensé que podía mediar la situación que pasaría como uno de los desagradables momentos que usualmente debemos soportar como mujeres y como homosexuales, y que se calmarían". Su novia, Chris, incluso se hizo la enferma para intentar que les dejarán tranquilas, sin embargo, el grupo siguió "con el acoso". "Nos tiraban monedas, cada vez más entusiasmados".

Lo siguiente que recuerda Geymonat es ver a su pareja peleando con tres de ellos. Es entonces cuando se acerca y ve "la gravedad" de lo que está ocurriendo, puesto que Chris está "llena de sangre". "Lo siguiente que sé es que me parten la nariz y sólo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Recuerdo llenar de sangre el bus que ya estaba parado con la policía tomándonos declaración", apunta la joven. No solo fueron agredidas, también les robaron.

Tanto la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, como el líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, han condenado el suceso. "Fue un ataque repugnante, mis pensamientos están con la pareja afectada. Nadie debería tener nunca que esconder quién es o a quién ama", ha señalado la jefa de Gobierno.

"Debemos trabajar todos juntos para erradicar la violencia intolerable contra la comunidad LGBT", ha agregado. Corbyn, por su parte, recalcado que no se debe "aceptar esta violencia homófoba y misógina" en la sociedad.