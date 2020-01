El exjugador de la NBA Kobe Bryant fallece en un accidente de helicóptero

El exjugador americano de baloncesto Kobe Bryant ha fallecido este domingo, a los 41 años de edad, en un accidente de helicóptero en California. En el siniestro han muerto, además de la leyenda de la NBA, otras cuatro personas.

El departamento del Sheriff del condado de Los Angeles anunció poco después de las 20h de la tarde del domingo a través de sus redes sociales que los servicios de emergencias estaban tratando de localizar supervivientes tras un accidente de helicóptero en Calabasas, California.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

Poco después, la misma cuenta de Twitter confirmaba que habían fallecido cinco personas. Varios medios norteamericanos informan que entre los muertos se encuentra el mítico jugador de la NBA.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD#Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.