Miles de personas protestan en Estados Unidos contra la política migratoria de Trump

Miles de personas se han concentrado hoy en diferentes ciudades de Estados Unidos para protestar contra la política migratoria del presidente Donald Trump y exigir que se reúna a las familias de inmigrantes indocumentados.

La semana pasada Trump firmó un decreto para frenar la separación de familias de inmigrantes, pero quiere cambiar las leyes para poder recluir a menores durante extensos periodos de tiempo.

En Wasington, los manifestantes se han concentrado frente a la Casa Blanca para exigir al Gobierno de Estados Unidos que reúna a las familias separadas como resultado de sus medidas, y que acabe con la política de "tolerancia cero" que criminaliza a los inmigrantes sin papeles.

La cantante Alicia Keys, la actriz America Ferrera y el dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda han liderado desde el escenario una manifestación que, según sus organizadores, ha reunido a más de 30.000 personas en el centro de Washington, mientras otras 750 ciudades en todo EE.UU. han organizaban marchas similares.

"Nuestra democracia está en juego. Nuestra humanidad está en juego. Estamos aquí para salvar el alma de nuestra nación", ha dicho Alicia Keys en un emotivo discurso.

Keys y Ferrera, que es descendiente de inmigrantes hondureños, han leído las historias reales de una madre separada de su hijo y un abuelo cuya petición de acoger y cuidar de su propia nieta fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

"Esta lucha no pertenece a un grupo de gente, a un color, a un género. Nos pertenece a todos", ha afirmado Ferrera, conocida por su papel en la serie "Ugly Betty".

Bajo el lema "Families Belong Together" ("Las familias deben estar unidas"), los manifestantes han pedido reunificar a los más de 2.300 niños separados de sus familiares desde abril, como resultado de la política de "tolerancia cero" desarrollada por el presidente Donald Trumop y por la que EE.UU. procesa con cargos criminales a quienes crucen irregularmente la frontera sur.

